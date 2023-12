Younes El Mechrafi rempile à la vice-présidence de la Fédération Mondiale du Sport d’Entreprise

Younes El Mechrafi, Directeur Général de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) et Président de l’APSEM (Association pour la Promotion du Sport en Entreprise au Maroc) a été réélu Vice-Président de la WFCS (World Federation for Company Sport) lors de l’assemblée générale de la fédération mondiale, qui s’est tenue le 8 décembre 2023 à León au Mexique.

Younes El Mechrafi siègera au comité exécutif en tant que Vice-Président Afrique pour un mandat de quatre ans aux côtés de onze autres membres représentant de pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique.

La WFCS a comme principales missions le renforcement des contacts humains et culturels en dehors des frontières nationales à travers le sport, la promotion d’une activité physique régulière dans les entreprises et la mise en valeur du caractère récréatif et bénéfique du sport de masse pour la santé.

Au titre de ses missions, la WFCS intervient principalement dans le cadre de :

– L’organisation d’événements sportifs tels que les jeux mondiaux d’été du sport en entreprise;

– L’organisation d’un large éventail d’événements sportifs initiés par les fédérations nationales sous le patronage de la WFCS;

– L’organisation de conférences et d’ateliers sur des thèmes liés au sport en entreprise, à la santé et au bien-être au travail, à la productivité en milieu professionnel et à l’inclusion sociale;

– La représentation des fédérations du sport en entreprise à un niveau mondial.

“Cette réélection est un honneur pour le Maroc. C’est une importante marque de confiance de la communauté internationale qui consacre des années de dévouement au service du sport de notre part. Nous sommes déterminés à poursuivre cette mission avec passion et engagement tant au niveau national qu’à l’échelle africaine” a déclaré Younes El Mechrafi.

Le renouvellement du mandat de Younes El Mechrafi est une confirmation de la reconnaissance internationale dont jouissent la MDJS et l’APSEM, dans leur mission de promotion de la pratique des activités physiques et sportives en milieu professionnel notamment.