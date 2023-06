Théâtre universitaire : Et de 35 pour le FITUC

La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik relevant de l’Université Hassan II de Casablanca organise, du 24 au 29 juillet prochain, la 35ème édition du festival international du théâtre universitaire sous le thème «Le théâtre et les mondes virtuels». Une nouvelle édition qui sera marquée par un programme riche et varié avec une participation internationale très distinguée, indique un communiqué de la faculté.

Le programme prévoit des présentations théâtrales de troupes universitaires marocaines, des ateliers de formation au profit des étudiants et adeptes du théâtre, outre des rencontres et colloques sur le théâtre et la thématique de cette édition.

Ce rendez-vous, dont la naissance remonte à 1988, rendra hommage à nombre de personnalités du monde de l’art en reconnaissance de leurs contributions et parcours artistiques, le but étant de permettre aux générations montantes de découvrir les oeuvres et travaux scientifiques des personnalités distinguées. De même qu’il constituera un espace de débat sur les différentes présentations théâtrales dans le cadre des nuits du festival qui se veulent un laboratoire d’échanger entre les troupes universitaires présentes afin de découvrir les différents outils de travail et les visions multiples de la pratique théâtrale.

.