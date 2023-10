Teaser. Ayouch – Touzani : Un couple de cinéaste inspiré et inspirant

Le couple le plus glamour et le plus connu du cinéma marocain a accepté de passer «À la table de La Vie éco», un nouveau concept d’interview-vidéo qui prend forme dans un restaurant. Un cadre intime et non moins apaisant qui a encouragé Nabil Ayouch et Maryam Touzani à parler de cinéma évidemment, des difficultés qu’il rencontre et de ses potentialités. Ils nous ont confié également leur parcours, leur vie à deux ainsi que leurs projets à venir.

Le premier épisode de “Passe à table” est à retrouver en intégralité demain