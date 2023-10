Tanger : la Plaza Toro sera réhabilitée par l’entreprise 3GC pour 28 MDH

Lancé par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), le marché portant sur les travaux de réhabilitation et de restauration de l’emblématique place des Arènes de Tanger a été attribué. Et c’est l’entreprise marocaine 3GC, qui a décroché l’appel d’offres, pour un montant de 27,7 millions de dirhams.

A noter que les travaux de réhabilitation de cet emblématique monument tangérois, qui avait été laissé à l’abandon durant de longues années, devraient se prolonger sur une période 9 mois.

Construite en 1949 par des Espagnols qui vivaient à Tanger et qui ont souhaité transmettre un aspect du patrimoine et de la culture espagnols au Maroc, la Plaza Toro, également appelée les arènes de Tanger, a longtemps abrité des courses de taureaux et des corridas. Fermée depuis les années 80, la bâtisse a connu d’importantes dégradations.

En avril 2021, un projet de remise à niveau a été initié, qui a débouché sur la signature d’une convention de partenariat liant l’APDN, la wilaya de la région, le Conseil régional et la commune de Tanger, avec à la clé une enveloppe de 50 millions de dirhams.

Suite à un concours, le projet a été confié à un groupement d’architectes composé de Hicham Khattabi, Jaouad Khattabi, Younes Diouri et Karim Hadj-Nassar, avec la consigne de réaménager à l’identique la Plaza Toro, afin de préserver l’aspect historique et architectural du bâtiment.

Il est prévu que le site des arènes, dont l’espace de spectacle aura une capacité de 7.000 places assises, soit ceinturé d’un espace public disposant de parkings, de mobiliers urbains, de fontaine et d’une agora pouvant accueillir 120 personnes, ainsi que d’un espace d’exposition extérieur.