Rabat distinguée par un magazine de voyage de luxe américain

Rabat, la capitale du Maroc, a beau être l’une des quatre villes impériales du pays, elle a longtemps été délaissée par les voyageurs attirés plus par Marrakech, Fès et Tanger. Cela pourrait changer cette année, selon le «Conde Nast Traveler», un magazine de voyage de luxe américain. La ville est en pleine réinvention culturelle et artistique.

L’un des projets phares par lequel la ville est caractérisée est la future Tour Mohammed VI, conçue pour être certifiée LEED Gold et HQE, et qui devrait être la plus haute et la seule flèche de ce type en Afrique.

Le nouveau Grand Théâtre de Rabat qui ouvrira ses portes à proximité figure également parmi les chefs-d’œuvre de la capitale. Il comprendra un théâtre de 1 800 places, une salle de spectacle expérimentale et un amphithéâtre de 7 000 places, ainsi que des espaces verts et un restaurant. Il s’agira de la plus grande salle de spectacle de ce type en Afrique et dans le monde arabe. Elle devra accueillir des concerts symphoniques, des ballets, des opéras et des concerts philharmoniques. Une autre incursion culturelle très attendue est le retour en 2024 du festival Mawazine, qui revient cet été après une interruption due au COVID-19.

A côté de cela, une vague d’ouvertures d’hôtels de haut niveau vient enrichir l’offre touristique de la ville, à l’instar du Fairmont La Marina Rabat Salé et le Conrad Rabat Arzana, récemment ouverts, qui annoncent une nouvelle ère de luxe moderne dans la ville historique. Aujourd’hui, l’attention se porte sur le très attendu Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr, qui ouvrira ses portes fin 2023, ainsi que sur le Ritz-Carlton Rabat Dar Es Salam.