Parution. «Le fil d’Ariane» de Abdelhak Najib

Dans sa réalisation littéraire, Abdelhak Najib invite les lecteurs à un festin littéraire à travers les œuvres de plusieurs figures de la littérature universelle qui ont marqué son parcours en tant qu’auteur et journaliste. Il s’agit d’abord de rendre compte des lectures qui ont marqué plusieurs décennies de recherche et de passion pour la littérature, la poésie, la philosophie et la pensée humaine, à travers des écrivains, des penseurs et des œuvres majeures de l’histoire de la littérature.

«Le fil d’Ariane» rend hommage à tous ces noms qui ont participé à élaborer les univers mentaux de l’auteur, à travers des textes incontournables de figures telles que Friedrich Nietzsche (à qui l’auteur a déjà consacré un ouvrage entier, intitulé : «Friedrich Nietzsche : l’éternel retour»), René Char (traité également par l’auteur avec une œuvre intitulée : «René Char, l’éclair qui dure»), et tant d’autres écrivains qui ont centré leurs œuvres sur l’humain et sur l’espoir.

D’où le titre de ce premier volume de trois livres dédiés à la littérature, qui se décline comme un fil d’Ariane, passant d’une œuvre à l’autre, d’un auteur à l’autre, toujours avec ce désir de montrer la célébration de l’humain en nous, à travers une littérature de l’élévation de l’Homme, dans ce qu’il a de plus noble, de plus fort et de plus profond.

«Quand on se penche sur l’histoire de la littérature universelle, il faut d’abord avoir la passion et la patience de lire et de relire. Il faut aussi lire les auteurs dans leurs œuvres complètes pour s’imprégner des univers des uns et des autres, et de saisir ce qui en fait l’essence. Pour moi, il est impensable de vouloir parler d’un auteur comme Franz Kafka, à titre d’exemple, en se contentant de lire “La métamorphose”. Pour pouvoir pénétrer une structure aussi complexe que celle de Kafka, il faut lire “Le château”, “Le procès”, “’Amerika”, “La colonie pénitentiaire”, “Préparatifs de noces à la compagne” et ses Lettres à Milena. Autrement, on passe à côté de l’œuvre. C’est ma manière de lire et d’entrer en conversation avec les penseurs qui me touchent profondément. Ce Fil d’Ariane se tisse de lui-même et devient la ligne directrice pour approcher toute œuvre», précise l’écrivain Abdelhak Najib.

