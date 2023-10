«Le bleu du caftan» de Maryam Touzani au Festival Ecrans Noirs de Yaoundé

L’édition 2023 du Festival de cinéma panafricain Ecrans Noirs s’est ouverte samedi soir au palais des Congrès de Yaoundé, capitale camerounaise, avec la participation de cinéastes de pays africains dont le Maroc.

Tenue sous le thème «Le cinéma en Afrique, toujours une école du soir», cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 21 octobre, rend hommage au regretté cinéaste sénégalais Ousmane Sembène, pionnier du cinéma subsaharien.

Des réalisateurs, producteurs, acteurs et autres professionnels de l’industrie cinématographique, ainsi que des visiteurs du Cameroun, d’autres pays africains et d’ailleurs, participent à cet événement.

Le festival récompensera une dizaine de cinéastes pour la qualité de leurs productions. Cette année, une trentaine de films sont en compétition dont “Le Bleu de Caftan” de la marocaine Maryam Touzani, dans la catégorie “Longs-métrages”.

Le film marocain est en lice avec Xale, les blessures de l’enfance de Moussa Sene Absa (Sénégal), Shimoni de Wamai Angela Wanjilu (Kenya), Sira de Apolline Traoré (Burkina Faso), Mon père, le diable de Ellie Foumbi (Cameroun), Mouton de Sada de Pape Lopy (Sénégal), The Bride de Myriam U. Birara (Rwanda), When The Levees Broke de Musing Derick Tenn (Cameroun), B19 de Aahmad Abdalla (Egypte), Augure de Baloji (RDC) et Que le père soit de Clarence Delgado (Sénégal).

D’autres noms marocains sont au programme…

Dans la catégorie “Longs-métrages documentaires”, L’faro de la marocaine Fatine Khalkhal sera en compétition avec MK, L’armée secrète de Mandela de Osvalde Lewat (Cameroun), le taxi, le cinéma et moi de Zampaligre Salam (Burkina Faso), le galop de Éléonore Yameogo (Burkina Faso), le spectre de boko haram de Cyrielle Raingou (Cameroun/France) et Eat Bitter de Pascale Appora-Gnekindy (République centrafricaine).

Dans la compétition “Courts métrages”, le Maroc participe à ce festival avec le film Célébration de Blal Touil, aux côtés notamment de Nhi de Sarah Atita (Côte d’Ivoire), Never de Hugues Ongoto-Jack Bayam (C ameroun), Elisa de Faycal Leonce Soura (Burkina), Hérodé de Kadjinadar Joseph (Cameroun), À petit feu de Christophe Mvogo (Cameroun) et Massa de Wanso Tissala Bienvenu (Cameroun).

L’Ecran d’Honneur 2023 a été décerné à la réalisatrice Alimata Salambaré pour sa contribution exceptionnelle à la valorisation de la culture africaine, notamment à travers le cinéma. Elle est membre fondatrice du Fespaco et préside le jury des longs métrages internationaux.

Fondé en 1997 par le réalisateur Bassek Ba Kobhio, Ecrans Noirs est un festival de cinéma africain qui se tient annuellement. Organisé par l’association Ecrans Noirs, le festival a pour objectif de promouvoir les créations cinématographiques de six pays d’Afrique centrale, à savoir le Cameroun, le Gabon, le Congo, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Tchad.

Le festival se veut un espace de réflexion sur le cinéma et organise des colloques, rassemblant des professionnels, qui débattent sur des thèmes concernant les conditions d’exercice et l’évolution de cet art sur le continent africain.

A signaler que la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) est le transporteur officiel du festival « Ecrans noirs » pour la période 2022-2024.