L’artisanat et l’art culinaire marocains exposés au Bazar international de bienfaisance à Cuba

L’ambassade du Maroc à Cuba a pris part au Bazar international de bienfaisance organisé récemment à La Havane. Un stand mis en place à cette occasion a permis de mettre en avant certaines facettes de la diversité des produits de l’artisanat et la richesse de l’art culinaire marocains, très appréciés par les visiteurs cubains et étrangers.

Selon un communiqué de l’ambassade du Royaume dans ce pays des Caraïbes, le stand marocain a connu une forte affluence du public et des personnalités invitées au bazar, dont les recettes iront à des œuvres de charité.

Co-organisé par l’Association des conjoints de diplomates accrédités à Cuba et le ministère cubain des Affaires étrangères, cet événement a connu la participation de plusieurs représentations diplomatiques et organisations internationales.



Il a permis la mise en valeur de la diversité culturelle, du patrimoine civilisationnel, de l’art culinaire et de l’artisanat d’une cinquantaine de pays avec pour objectif la collecte de fonds au profit d’associations caritatives locales, indique le communiqué.