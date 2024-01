L’Académie du Royaume du Maroc célèbre l’inscription du Malhoun à l’UNESCO

L’Académie du Royaume du Maroc organise, mercredi au Théâtre National Mohammed V à Rabat, une soirée culturelle et artistique sous le signe “Al-dur Al-Mmaknun Fi Dakirat Al-Malhoun” pour célébrer l’inscription de cet art poético-musical sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Cet événement culturel et artistique, conçu et réalisé par le dramaturge et expert en arts patrimoniaux, Abdelmajid Fenniche, connaîtra la participation d’une centaine d’acteurs et de musiciens, ainsi qu’une dizaine de poètes contemporains, fait savoir l’Académie du Royaume dans un communiqué.

Depuis 2017, l’Académie du Royaume a entrepris la préparation de la candidature pour l’inscription du Malhoun sur la liste du patrimoine immatériel de l’Humanité, rappelle la même source, notant que de nombreuses réunions de concertation nationales et régionales ont eu lieu avec la participation de tous les acteurs concernés, poètes, musiciens, chercheurs et universitaires.

Un travail scientifique important a été réalisé, donnant naissance à “l’Encyclopédie du Malhoun”, qui en est actuellement à son 11e volume, souligne le communiqué, ajoutant que l’Académie du Royaume a également produit un documentaire sur cet art patrimonial.

L’inscription officielle du Malhoun sur la liste du Patrimoine immatériel de l’UNECSO a été annoncée en décembre dernier, lors de la 18ème session du Comité Intergouvernemental de Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel à Kasane, au Botswana.