Kamal Lazraq : «Mon prochain film raconte une histoire déjà produite à l’un des deux acteurs»

Kamal Lazraq, réalisateur et scénariste est plus habitué aux courts métrages qu’aux longs. Il en a réalisé trois : Drari, Derrière les murs, et Les yeux baissés. Son premier long «Les Meutes» est en compétition officielle au Festival International du film de Marrakech. Pour une première au Maroc, le FIFM est le cadre idéal. «Il y avait beaucoup d’appréhensions, mais aussi beaucoup de soulagement suite aux réactions positives du public, après les projections du film» nous raconte le réalisateur. Dans cette interview, il revient sur le choix de cette histoire, des acteurs amateurs, faut-il le préciser, qu’il a sélectionnés et de son projet d’avenir.

Par une malheureuse nuit dans les quartiers populaires de Casablanca, un père et un fils se retrouvent dans un engrenage sans fin, suite à un petit boulot qui dégénère. L’histoire est inspirée de nombreuses discussions qu’a eues Kamal avec les acteurs non professionnels lors de castings «sauvages». Elle est racontée et tournée dans un décor naturel, pendant la nuit essentiellement. «C’est tout à fait l’opposé du tournage classique avec un story board et des plans prédéfinis» compare Lazraq. Ce qui renforce l’authenticité de l’histoire contée et son intensité ; mais qui, en même temps, pourrait créer des contraintes puisque le travail s’effectue de manière artisanale. «Un acteur qui a un imprévu, un décor qui s’endommage, quelque chose qui surgit de nulle part… Chaque jour, on devait s’adapter à de nouvelles contraintes qu’on n’imaginait pas» se rappelle ce réalisateur.

A travers ce travail, Kamal a déniché ses acteurs pour sa prochaine réalisation. «Dans un prochain projet, il serait intéressant de continuer avec les deux acteurs du film, ou l’un d’eux» avoue Lazraq.