FIFM : la diversité du cinéma mondial et marocain à l’honneur

La richesse et la diversité du cinéma mondial et marocain seront mises à l’honneur, à l’occasion de la 20ème édition du Festival International du Film de Marrakech, qui se tient du 24 novembre au 2 décembre, a affirmé le coordinateur général du Festival, Adil Hajji.

“Cette édition présentera 75 films en provenance de 36 pays. Il s’agit d’une sélection qui met en avant différents genres cinématographiques, notamment la comédie, le drame, les films grand public, ainsi que des films plus pointus d’auteurs”, a indiqué M. Hajji dans une interview à la MAP.

Selon M. Hajji, le cinéma marocain est largement représenté cette année dans l’ensemble des sections du festival, expliquant que deux réalisateurs marocains se retrouvent en compétition à savoir Asmae El Moudir et Kamal Lazraq.

“Les deux cinéastes ont été accompagnés et soutenus il y a quelques années durant l’étape de l’écriture, et ce, dans le cadre des Ateliers de l’Atlas, tenus en marge du Festival de Marrakech”, a-t-il fait savoir, rappelant que “les deux réalisateurs ont également été sélectionnés et primés durant ce programme professionnel en 2019”.

Il a relevé à ce propos que les deux films “La mère de tous les mensonges” de Asmae El Moudir et “Les Meutes” de Kamal Lazraq qui ont mené de très bonnes carrières à l’international dans des festivals prestigieux, seront présentés en première régionale à Marrakech cette semaine durant la 20ème édition du Festival.

M. Hajji a en outre fait observer que “pour la première fois de l’histoire du Festival, le jury est majoritairement féminin. Six membres de jury sur neuf sont des femmes, a-t-il précisé, notant qu’il s’agit aussi de la volonté de la présidente du jury, Jessica Chastain, d’être à la tête d’un jury majoritairement féminin.

Concernant les films participants, il a relevé que le comité de sélection a été très attentif cette année pour qu’il y’ait une certaine parité et représentativité féminine, notant que parmi les 14 films sélectionnés dans la compétition, 8 sont réalisés par des femmes.

D’autre part, le coordinateur général du Festival a évoqué l’hommage qui sera rendu à Faouzi Bensaïdi, “un auteur majeur du cinéma marocain depuis plus de 20 ans maintenant”, faisant observer que son premier long-métrage “Mille mois” a été présenté à l’ouverture du Festival de Marrakech en 2003.

“Faouzi Bensaïdi revient 20 ans après au Festival de Marrakech avec cet hommage qui lui sera rendu à la fois en tant que cinéaste et acteur”, a-t-il ajouté.

Concernant la programmation de cette 20ème édition du Festival International du Film de Marrakech, il a indiqué qu’ “elle sera centrée sur l’ADN du Festival, à savoir les projections de films et de débats, les rencontres professionnelles et les conversations organisées avec les grands noms du cinéma mondial”.

M. Hajji a souligné que le Festival de Marrakech attire des centaines de professionnels qui viennent chaque année non seulement pour promouvoir leurs films mais aussi pour participer aux rencontres organisées dans le cadre des Ateliers d’Atlas, ajoutant que “le Festival est un vrai évènement professionnel”.

Il s’est félicité à cet égard de la reconnaissance mondiale des Ateliers d’Atlas après la nomination du célèbre réalisateur américain Martin Scorsese en tant que parrain, ajoutant que “cette association représente une étape importante pour le festival, consolidant ainsi sa position en tant qu’événement majeur dans le monde du cinéma”.

“Cette année, nous présentons neuf films issus des Ateliers d’Atlas, dont cinq d’origine marocaine, notamment “Animalia” de Sofia Alaoui et “Zanka Contact” de Ismaël El Iraki, a-t-il ajouté.