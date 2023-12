Coup d’envoi du 1er Festival Amwaj dédié à la radio et aux podcasts à Casablanca

La première édition du Festival Amwaj, consacré à la radio, aux podcasts et à la création sonore, a débuté jeudi à Casablanca. Jusqu’au 17 décembre, cet événement rassemble plus de cinquante acteurs et professionnels marocains et français du son pour des discussions, des sessions d’écoute collective et des performances artistiques. L’objectif est d’explorer la diversité des créations sonores dans un secteur en plein essor.

Le festival a été pensé pour mettre le son à l’honneur, a expliqué Mehdi El Kindi, co-fondateur des Bonnes Ondes, précisant que la mission première de cette manifestation est de faire rencontrer les professionnels et amateurs du milieu, afin d’aboutir à la création de nouveaux projets.

Dans une perspective de transmission et afin de favoriser l’émergence de nouveaux auteurs, des sessions de formation seront proposées tout au long du festival à destination de jeunes professionnels.

Organisé par l’Institut Français du Maroc, en partenariat avec l’association “Longueur d’Ondes” (Brest, France) et le studio indépendant “Les Bonnes Ondes” (Casablanca), cet évènement offre l’occasion de sensibiliser les plus jeunes à l’écoute et au son, à travers des rencontres scolaires et jeune public.