Cinéma : Inauguration du premier multiplexe Pathé à Casablanca

Ce mardi 19 décembre marque une journée spéciale pour les amateurs du cinéma à Casablanca avec l’inauguration du premier multiplexe Pathé au cœur du Californie Mall. La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence du président du Pathé Cinémas, Aurélien Bosc. À cette occasion, le président a partagé les détails de ce projet, soulignant un investissement de 150 millions de dirhams. Il a également présenté les différentes salles de cinéma Pathé qui offrent non seulement un confort optimal, mais également une expérience technologique unique.

Des salles conçues avec des espacements généreux entre les sièges, visant à garantir une expérience immersive. La salle 4DX, une première en Afrique, a été décrite comme plus petite, mais technologiquement avancée, offrant un mouvement et des vibrations de sièges et des effets de vent et d’eau créant ainsi une expérience sensorielle inégalée.

La salle Imax, la plus grande du multiplexe, a été pensée de manière innovante, avec des sièges jouant avec les couleurs pour créer une ambiance élégante et distinctive, des sièges-fauteuils éliminent les problèmes d’inconfort liés à la première rangée au cinéma, offrant ainsi une expérience visuelle sans égale.

En plus des salles de cinéma, un espace-terrasse a été aménagé ainsi qu’un espace de scène ouvert aux artistes marocains débutants.

Par la même occasion, le président a annoncé les tarifs, en faisant savoir que le prix d’un ticket standard est de 80 DH, tandis que les tarifs enfants sont à 55 DH. Concernant l’accès aux salles 4DX et IMAX, un supplément de 50 DH sera appliqué.