Boujoumâa Oujoud, alias Azizi n’est plus !

Le comédien Boujoumâa Oujoud, connu sous le nom de 3zizi, vient de rendre l’âme. Ce mercredi, on s’attriste. Il est parti, à l’âge de 83 ans, après une longue histoire avec les planches, les ondes radiophoniques et la télévision. Certains l’appelaient « moul atay », les autres, qui l’ont côtoyé, se souviennent de ses prestations théâtrales lors de ses débuts dans les années 1950. C’est loin tout ça, dira-t-on. Oui, mais c’est une icône du théâtre marocain qui a fait rire, sérieusement, plusieurs générations. Pour celles et ceux qui s’en souviennent encore, 3zizi accompagnait deux autres grands noms : Bouchaïb El Bidaoui et Kadmiri. Un humeur décapitant, simple et complexe à la fois quand on y pense. La tonalité de sa voix faisait la différence. Oujoud, généreux dans ses rôles sans trop sombrer dans l’emphase inutile, bégayait presque, mais ce n’était pas aussi évident que ça de camper des rôles comme il savait le faire. Surtout à une époque où le « militantisme » pour l’indépendance du pays allait de pair avec des engagements personnels à assumer. Pas plus tard que juillet dernier, on savait que l’état de santé de Boujoumâa, natif de Casablanca, était critique, comme on savait avant ses « souffrances » au quotidien.