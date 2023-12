Corée du Sud : La famille détenant Samsung est la plus riche du pays

Le patron du géant mondial Samsung Electronics, Lee Jae-yong, est classé l’actionnaire le plus riche de Corée en 2023, tandis que la valeur totale des actions détenues par les 100 personnes les plus riches du pays a augmenté de près de 20% au cours de cette année, a indiqué l’agence de presse coréenne Yonhap.

Selon CEO Score, un traqueur de données relatives aux entreprises, M. Jae-young détenait en date de mardi dernier des actions d’une valeur totale d’environ 11,3 milliards de dollars, soit une croissance de 26% par rapport au 29 décembre 2022, a-t-on précisé, indiquant qu’il s’agit également de l’actionnaire qui a connu le plus grand gain de ses valeurs boursières, avec près de 3.000 milliards de wons en plus par rapport à l’année dernière.

Sa mère, Hong Ra-hee, s’est classée en deuxième position avec 9.200 milliards de wons d’actions, tandis que ses deux sœurs, la présidente de Hotel Shilla, Lee Boo-jin, et la chef de la Samsung Welfare Foundation, Lee Seo-hyun, arrivent ensuite avec respectivement environ 7.000 milliards et un peu plus de 6.000 milliards de wons.

Les 100 plus grands actionnaires de la Corée totalisent à eux seuls des actions cotées en Bourse pour une valeur totale de 118.800 milliards de wons, en augmentation de 19,5% par rapport à 2022.