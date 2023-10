Tanger-Tétouan-Al Hoceima: 60 MDH pour la protection contre les inondations

Une enveloppe budgétaire d’environ 60 millions de dirhams (MDH) a été allouée, dans le cadre de trois conventions de partenariat, à la réalisation de travaux visant à protéger la vallée d’Ajdir, la commune de Ksar Sghir et la ville d’Ouezzane contre les inondations.

Le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvé, récemment, une convention de partenariat relative à la réalisation de la tranche urgente du projet de protection de la vallée d’Ajdir (province d’Al Hoceima) contre les inondations, avec une enveloppe budgétaire d’environ 35 MDH, financée conjointement par le Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles, relevant du ministère de l’Intérieur (15 MDH), le Conseil régional et l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos -ABHL- (10 MDH chacun).

Les travaux, qui seront réalisés entre 2023 et 2025, prévoient la protection des sites de plusieurs projets structurants dans cette localité, notamment le nouvel hôpital provincial et certains sites touristiques situés à proximité de l’oued Ibloqen.

Concernant la commune de Ksar Sghir, une enveloppe de 13,9 MDH a été allouée à la protection du centre de Farsioua contre les inondations, à travers la construction d’une barrière de protection au niveau de l’oued Ksar Sghir, ainsi que d’un ouvrage d’art sur certaines cours d’eau traversant des quartiers situés à proximité de projets économiques structurants.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles (4,17 MDH), l’ABHL (3 MDH), le conseil régional (4,5 MDH) et la commune de Ksar Sghir (2,23 MDH), pour la période 2023-2025. Une enveloppe de 10,6 MDH sera également mobilisée pour achever le projet de protection de la ville d’Ouezzane contre les inondations, dans le cadre d’une convention de partenariat entre le ministère de l’Equipement et de l’eau (6 MDH), le conseil régional et l’ABHL (1 MDH chacun), la commune d’Ouezzane (0,6 MDH) et l’Agence pour la promotion et le développement du Nord -APDN- (2 MDH).

Les travaux, qui devraient être réalisés entre 2023 et 2024, portent sur l’aménagement des cours d’eau situés à l’ouest d’Ouezzane, le transfert des réseaux d’eau potable, l’amélioration de l’écoulement des cours d’eau et la facilitation de son drainage.