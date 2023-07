Météo: Rafraîchissement des températures à partir de ce vendredi

Le temps restera assez chaud à chaud sur le Sud-Est, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Centre, l’Oriental et l’est des provinces du Sud. Cependant, des nuages bas assez denses sont prévus sur le nord des provinces du Sud. Ces nuages pourraient apporter un peu d’ombre aux habitants de cette zone.

Dans les régions côtières nord et centre, des formations brumeuses locales pourraient se former.

Les Haut et Moyen Atlas ainsi que les Hauts plateaux orientaux connaîtront des nuages instables avec quelques ondées et orages par endroits. Sur le Sud et les côtes centre, il faut s’attendre à des rafales de vent assez fortes.

Il y aura également des chasses-poussières par endroits sur les provinces du Sud. En ce qui concerne les températures, les minimales varieront entre 22°C et 30°C sur le Sud-Est et l’Oriental, entre 15°C et 21°C sur l’Atlas et entre 18°C et 24°C sur le reste du pays. Les températures maximales seront en légère baisse par rapport aux jours précédents, ce qui devrait apporter un peu de fraîcheur dans l’air.

Pour ceux qui prévoient de passer du temps en mer, sachez que les conditions seront assez calmes sur la Méditerranée et entre Cap Spartel et Casablanca. Cependant, il faut s’attendre à une mer agitée à forte entre Casablanca et Tan-Tan, ainsi qu’au Sud.