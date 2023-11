Décarbonation : La Bourse de Casablanca mobilise son écosystème

Après la mise en place, il y a quelques jours, d’une nouvelle méthodologie pour son indice phare masi.esg, la Bourse de Casablanca signe la charte Qualit’Air dans l’objectif de se mobiliser davantage et de mobiliser son écosystème en faveur de la protection de l’environnement et du financement vert. Les enjeux économiques étant intimement liés aux enjeux environnementaux, il s’agit en particulier de mobiliser les entreprises cotées en faveur de la décarbonation.

En effet, la décarbonation est une démarche qui ne peut qu’inscrire l’économie dans une trajectoire croissante, notamment à travers l’investissement accéléré dans une économie verte. De plus, le marché boursier marocain a manifesté un engagement significatif envers la décarbonation au cours de ces dernières années, se positionnant ainsi comme un acteur clé dans la transition vers une économie plus durable et en adoptant de nombreuses mesures favorisant l’engagement ESG.

En adhérant à la charte Qualit’Air, la Bourse de Casablanca prend cinq engagements majeurs, particulièrement en ce qui concerne l’évaluation et la réduction des émissions de gaz à effets de serre, ainsi que la sensibilisation et l’incitation de son écosystème à réaliser des actions en faveur du climat.

Suite à la signature de cette charte, la Bourse a organisé une conférence, en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour l’environnement et avec la CGEM sous le thème «Comment la décarbonation peut être un levier de compétitivité et de croissance pour les entreprises».