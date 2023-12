COP28: Plaidoyer pour l’opérationnalisation du « Réseau des femmes méditerranéennes face au climat »

En marge de la COP 28 organisée à Dubaï, une table ronde concernant l’opérationnalisation du « Réseau des femmes méditerranéennes face au climat » a été organisée par la Fondation Maison Méditerranéenne du Climat avec le soutien de l’UpM.

A cette occasion, la vice Présidente de la Maison Méditerranéenne du climat, Nezha Bouchareb, a rappelé que la Déclaration finale de la MEDCOP 2023 a adopté une résolution qui plaide pour le renforcement de la représentativité des femmes dans les sphères décisionnelles et les instances de négociation climatiques.

Elle a également rappelé que cette Déclaration s’assigne pour objectif de soutenir les femmes pour un meilleur accès aux financements climatiques, à travers le développement d’un financement sensible au genre, à l’échelle du bassin méditerranéen.

Lors de cette table ronde, Mme Bouchareb, a fait savoir qu’en marge de la Medcop climat, tenue à Tanger en 2023, plus d’une centaine de réseaux, instituions et acteurs locaux opérant sur la question du climat et du genre ont recommandé à l’unanimité, d’amplifier les efforts, pour opérationnaliser le « Réseau des femmes méditerranéennes face au climat ».

Il convient de préciser que le Réseau des femmes méditerranéennes face au climat se veut l’incarnation institutionnelle d’une volonté exprimée par plusieurs associations de femmes pour renforcer l’inclusion des femmes dans l’action climatique et ce à travers, le renforcement du Leadership transformationnel des femmes et leur participation aux processus décisionnels des COP, la veille sur l’inclusion de l’égalité homme-femme dans tous les programmes permettant la lutte contre le changement climatique, le soutien aux femmes dans les initiatives et projets d’adaptation et d’atténuation, la mise en place des plateformes de partage des solutions climatiques et notamment la sensibilisation sur la nécessité de renforcer l’égalité femmes-hommes et l’autonomisation des femmes dans les pays de la Méditerranée.

Cette consultation a été marquée par la participation de plusieurs institutions nationaux et Internationaux, notamment, l’Union Pour la Méditerranée, UNFCCC, PNUD, UNDRR, Water Institut, Siwi Water, Arab Reform Initiative, Unep, res4africa, Observatoire Africain des migrations, wecf (Women Engage for a Common Future), Euro-Mediterranean Economists Association, Positive Agenda Advisory, International Watter Management office, l’Association des régions du Maroc, le Centre 4C Maroc, la Fondation Friedrich-Naumann et la Fondation ConnectinGroup international Network.

L’ensemble des partenaires présents ont exprimé leur soutien et adhésion au réseau et salué l’initiative qui permettra la promotion de l’égalité des sexes, et l’accès équitable des femmes aux ressources, aux moyens financiers et technologiques ainsi qu’aux solutions d’adaptation au changement climatique, dans l’ensemble les pays de la Méditerranée.