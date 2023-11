Climat : Les émissions devraient baisser de 2% à l’horizon 2030, au lieu des 43% escomptés

Le rapport, rendu public à deux semaines de la COP28 à Dubaï, souligne que les plans d’action nationaux sur le climat restent insuffisants pour limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré Celsius et atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

Même si certains pays redoublent d’efforts, le document montre qu'”il faut agir beaucoup plus maintenant pour infléchir davantage la trajectoire des émissions mondiales et éviter les pires conséquences du changement climatique”.

Les dernières données scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations unies (GIEC) indiquent que les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de 43% d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 2019. Cette réduction est indispensable pour limiter la hausse de la température à 1,5 degré Celsius d’ici la fin du siècle et éviter les pires conséquences du changement climatique, notamment les sécheresses, les vagues de chaleur et les précipitations plus fréquentes et plus graves.

ONU Climat a analysé les CDN de 195 parties à l’Accord de Paris, y compris 20 CDN nouvelles ou mises à jour soumises jusqu’au 25 septembre 2023. Conformément aux conclusions de l’analyse de l’année dernière, le rapport d’aujourd’hui montre que si les émissions n’augmentent plus après 2030, par rapport aux niveaux de 2019, elles ne démontrent toujours pas la tendance à la baisse rapide que la science juge nécessaire au cours de cette décennie.

Si les dernières CDN disponibles sont mises en œuvre, les engagements actuels augmenteront les émissions d’environ 8,8% par rapport aux niveaux de 2010. Il s’agit d’une amélioration marginale par rapport à l’évaluation de l’année dernière, qui indiquait que les pays étaient sur la voie d’une augmentation des émissions de 10,6% à l’horizon 2030, par rapport aux niveaux de 2010.

“Le rapport d’aujourd’hui montre que les gouvernements réunis font des petits pas pour éviter la crise climatique. Il montre aussi pourquoi les gouvernements doivent faire des progrès audacieux lors de la COP28 à Dubaï pour se mettre sur la bonne voie”, a déclaré Simon Stiell, secrétaire exécutif d’ONU Climat.

Réagissant aux conclusions du rapport, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a insisté, mardi, sur la nécessité de combler le déficit enregistré en matière d’ambition climatique.

Le chef de l’ONU a, dans ce cadre, appelé à une accélération des calendriers en matière de zéro émission nette “afin que les pays développés s’approchent le plus possible de l’objectif fixé en 2040 et les économies émergentes aussi près que possible de celui de 2050”. Il a jugé impératif d’accroître les investissements dans les énergies renouvelables pour aller de pair avec l’élimination progressive des combustibles fossiles.