Classement FT 2023 : Excelia parmi les meilleures business schools européennes

Excelia Business School approche du top 50 des meilleures business schools européennes. En effet, dans le dernier classement 2023 du Financial Times, l’école a gagné 7 places en se hissant au 54e rang des meilleures business schools européennes. Elle se positionne 11e des grandes écoles françaises proposant des programmes en formations initiale et continue. Pour précision, ce classement concerne MBA, EMBA et Masters in Management et Executive Education (Open programmes and Custom programmes).

Pour rappel, le nombre d’étudiants marocains au sein de l’ensemble du groupe d’enseignement supérieur français Excelia frôle le seuil symbolique de 100. «95 exactement, ce qui représente la troisième communauté internationale et nous en sommes fiers. Renforcer l’internationalisation est un des piliers de la stratégie d’Excelia. Elle s’appuie notamment sur le dynamisme de nos bureaux de représentation à l’étranger et nos partenaires sur place, comme dans le Royaume. Les écoles du groupe ont de nombreux atouts pour répondre aux meilleurs standards internationaux et attirer les meilleurs candidats marocains», précise Bruno Neil, DG du Groupe Excelia.

En effet, pour cette dernière rentrée, Excelia enregistre une progression de 16% dans ses effectifs en provenance du Maroc, principalement dans la Business School. Le groupe, qui compte également parmi son corps professoral des enseignants-chercheurs marocains, a noué,en 2023, un partenariat stratégique avec la section locale de l’Union de la presse francophone, UPF-Maroc. Il a, au cours de cette même année, organisé une «Master Class» sur l’intelligence artificielle, en partenariat avec l’UPF, ainsi qu’une rencontre d’orientation avec les bacheliers à Casablanca. Plusieurs experts Excelia signent régulièrement des tribunes de réflexion dans la presse marocaine.

La prochaine «Master Class» se tiendra à Casablanca, le 19 janvier 2024, suivie d’une nouvelle conférence dédiée aux lycéens le 20 janvier 2023. Évoluant en «Bachelor Business», en «Bachelor Tourisme» ou encore en «Master Grande École», la communauté marocaine à Excelia arrive en troisième position, derrière les communautés ivoirienne et chinoise.