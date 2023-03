Cinéma : Sonia Terrab représente le Maroc au festival international du film de Dublin

Sorti en 2017, «Shakespeare al Bidaoui», de la réalisatrice marocaine Sonia Terrab, a déjà participé à de nombreux festivals et projections, et remporté des prix. Il poursuit sa carrière cette fois-ci au prestigieux festival international du film de Dublin (DIFF), un rendez-vous culturel créé en 2003 et qui est devenu incontournable en Irlande et dans le monde.

«Shakespeare al Bidaoui» raconte l’histoire d’une jeune troupe de théâtre qui prépare «Songe d’une nuit d’été» de Shakespeare et en profite pour se questionner et questionner toute la ville sur l’amour et son langage. Il s’agit d’un portrait vivant, plein d’humour et d’espoir de Casablanca la mal-aimée, portée par une jeunesse arabe inspirée.