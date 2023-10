Chasse à l’homme aux Etats-Unis après la pire fusillade de l’année

La police américaine a lancé jeudi une gigantesque chasse à l’homme pour retrouver le tireur qui a ouvert le feu dans un bowling et un bar-restaurant, tuant au moins 22 personnes, la pire fusillade de l’année aux Etats-Unis.

Ces tueries se sont déroulées mercredi en début de soirée à Lewiston, deuxième plus grande ville de l’Etat du Maine (nord-est), où la population a reçu pour instruction de rester confinée face au danger posé par cet homme «armé et dangereux» et toujours en fuite, selon la police locale.

Le tireur présumé a été identifié comme Robert Card, 40 ans, et la police a diffusé sa photo. Ses mobiles restaient inconnus. Selon la télévision CNN, citant des sources des forces de l’ordre, Card est un réserviste de l’armée, instructeur certifié en armes à feu.

«Nous avons 22 morts confirmés et beaucoup, beaucoup de blessés», a indiqué sur CNN Robert McCarthy, élu de Lewiston, qui compte plus de 36.000 habitants.

«Nos hôpitaux ne sont pas équipés pour gérer ce type de fusillade», a-t-il ajouté, en précisant qu’il y avait entre 50 et 60 blessés.

Le responsable de la sécurité publique du Maine, Mike Sauschuck, s’est refusé à fournir un bilan, évoquant «une situation très mouvante». Les rues sont remplies de policiers à la recherche du tireur, a-t-il expliqué aux journalistes.

«Nous avons littéralement des centaines de policiers qui travaillent dans tout l’Etat du Maine sur l’affaire, pour localiser M. Card», a-t-il déclaré.

Des ambulances sont arrivées du centre du Maine pour soigner les blessés, a déclaré le conseiller municipal McCarthy, et les deux hôpitaux de Lewiston «ont fait appel à tous les membres du personnel en repos de venir en renfort».

Les directions de plusieurs établissements scolaires du Maine, dont le Bates College, ont déclaré qu’ils n’organiseraient pas de cours jeudi, selon des communiqués.

Ce drame, l’un des plus meurtriers depuis la tuerie de Las Vegas en 2017, est venu immédiatement s’inscrire dans la litanie des fusillades qui endeuillent régulièrement les Etats-Unis où les armes à feu pullulent et sont facilement accessibles à l’achat.

Le président américain Joe Biden a été informé des événements et s’est éclipsé d’un dîner d’Etat en l’honneur du Premier ministre australien pour téléphoner à des élus et responsables dont la gouverneure Janet Mills, offrant tout le soutien fédéral nécessaire, selon la Maison Blanche.