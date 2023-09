Chari retenue pour un financement de la Fondation Bill & Melinda Gates

La Start-up Chari vient d’être sélectionnée parmi 29 structures africaines par Investing in Innovation Africa, une plateforme panafricaine pour les startups. Cette initiative est financée par la Fondation Bill & Melinda Gates et parrainé par Merck Sharpe & Dohme (MSD), Microsoft et Chemonics. Elle a pour objectif de faciliter la valorisation des entreprises prometteuses en phase de démarrage et de croissance. Les startups sélectionnées reçoivent un financement et un soutien personnalisé en matière de préparation à l’investissement de la part des principaux accélérateurs tels que Villgro Africa, IMPACT Lab, Startupbootcamp Afritech et CcHUB. Les startups profitent de la mise en relation avec des entreprises, des bailleurs de fonds et des gouvernements susceptibles d’être des clients potentiels de premier plan.

Il est important de noter que les innovateurs sélectionnés auront l’opportunité de participer à l’événement annuel “Accès au Marché” du programme Investing in Innovation Africa, prévu pour les 14 et 15 novembre à Nairobi. Cet événement vise à favoriser des partenariats dynamiques entre les acteurs de l’industrie, les gouvernements, les donateurs, et les grandes agences multilatérales. L’objectif est de promouvoir la croissance et le développement des startups grâce à la signature de contrats, la réalisation de projets pilotes, et des investissements mutuellement bénéfiques. Il faut rappeler aussi que la première cohorte de 31 entreprises, ayant bénéficié du soutien du programme Investing in Innovation Africa l’année dernière, a conclu à ce jour 24 contrats, projets pilotes, et partenariats stratégiques.