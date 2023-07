CAN U23 : La qualification aux JO en poche, le Maroc vise le sacre continental

Avec la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024 en poche, la sélection nationale U23 de football vise le sacre continental face à l’Egypte, en finale de la CAN de la catégorie, disputée samedi (21h00) au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

A la faveur de leur victoire à l’arraché face au Mali (2-2, 4-3 t.a.b) en demi-finale, les Lionceaux de l’Atlas reviennent sur la scène olympique pour la 8ème fois de leur histoire après avoir raté les éditions de Rio-2016 et Tokyo-2020. Un retour remarquable, à l’image des récentes prouesses du football national à l’échelle africaine et internationale.

Signant un carton plein lors de cette 4e édition de la CAN U23, les hommes d’Issame Charaï peuvent aborder cette finale en toute confiance devant un public acquis à leur cause et de plus en plus nombreux à venir les encourager.

Avec un effectif bardé de jeunes talents, la sélection nationale aura certainement son mot à dire lors de cette finale face à un adversaire coriace qui peut se targuer d’être le tenant du titre.

Ismail Saibari, Abdessamad Ezzalzouli, Bilal El Khannouss, Yanis Begraoui, Mehdi Boukamir ou encore Hamza Igamane et tant d’autres, sont tous des jeunes pépites capables de mener la sélection nationale au titre continental.

Les Egyptiens, qui se sont difficilement qualifiés à la finale, en venant à bout de formations qui leur ont donné du fil à retordre, à l’instar du Mali et du Niger, espèrent, de leur côté, rééditer leur exploit de la dernière édition de la CAN U23.