CAN 2025 officiellement au Maroc

Que l’Algérie ait décidé de se retirer de la course pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de 2025, là n’est pas vraiment le plus important dans ce récit qui a duré pendant des mois. Le plus important à retenir est que le dossier marocain est «bétonné».

La FAF, la Fédération algérienne de football, a fini, dans les arrêts de jeu, par comprendre que son dossier n’est que des plans tirés sur la comète et qu’il n’avait aucune chance d’aboutir. Le Maroc est d’ailleurs resté candidat unique après le retrait de la Zambie.

C’est que le Royaume dispose de tous les atouts pour offrir à son continent l’une de ses plus belles éditions de la CAN. Et à tous les niveaux.

Que ce soit sur le plan des infrastructures sportives, stades et stades annexes, qui sont prêts et vont juste être reliftés. Que ce soit pour les autres infrastructures routières, sanitaires et autres hôtelières, le Maroc a tout ce qu’il faut. Plus encore, fort des événements continentaux, voire internationaux, le Royaume a démontré ses capacités à réussir tous les paris en termes d’organisation. Mieux encore, l’épopée du Mondial 2022 est présente dans les esprits de la planète entière, avec une quatrième place inégalée en Afrique et dans le monde arabe, et ça aussi en dit long que le Maroc est une vraie nation de football.

Ce mercredi 27 septembre au siège de la CAF, au Caire, l’attribution de l’organisation de la CAN 2025 au Maroc n’est qu’une confirmation de ce qu’on savait dès le départ !

Maintenant, au-delà de ces constats, les ambitions du Royaume sont plus grandes. Il vise, accompagné par l’Espagne et le Portugal, le grand rendez-vous du Mondial 2030.

À titre de rappel, le Maroc avait déjà abrité une édition de la CAN en 1988. Et pour l’anecdote, elle devait avoir lieu initialement en Zambie…