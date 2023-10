CAN 2023: le Maroc dans le groupe F avec la RDC, la Zambie et la Tanzanie

Le Maroc connaît désormais ses adversaires dans la phase des poules de la CAN 2023. Placé dans le groupe F, il aura affaire à la Zambie, à la République Démocratique du Congo et la Tanzanie. Les matchs se joueront dans le stade de San Pedro. Les lions affronteront la Tanzanie lors du premier match.

La cérémonie de tirage au sort s’est tenue ce soir au Parc des Expositions d’Abidjan à partir 20h (heure marocaine) avec la participation d’Achraf Hakimi, Obi Mikel, Sadio Mané et le vétéran Didier Drogba.

La 34ème édition de la CAN se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 et se déroulera dans six stades, à savoir le stade Alassane Ouattara d’Ebimpe en banlieue d’Abidjan (une capacité de 60 000 places), le stade de Bouaké au centre (40 000 places), le stade de Yamoussoukro au centre (20 000 places), le stade de San Pedro au sud-ouest (20 000 places), le stade de Korhogo au nord (20 000 places), et enfin le stade Félix Houphouët-Boigny (33 000 places) au cœur d’Abidjan.

Pour rappel, les lions de l’Atlas disputeront un match amical contre la Côte d’Ivoire à Abidjan, le samedi 14 octobre à 18H (heure marocaine). De retour au Maroc et plus précisément à Agadir, ils auront affaire au Libéria, le mardi 17 octobre, dans le cadre du dernier match de la phase de groupes des éliminatoires de la CAN.