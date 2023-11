CAN 2023 : La vente des billets sera ouverte à partir du 11 novembre

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le lancement de la vente de billets en ligne pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023) en Côte d’Ivoire, et ce, à partir du samedi 11 novembre.

La première phase étant exclusivement réservée aux détenteurs de cartes de paiement VISA. Deux jours plus tard, le lundi 13 novembre 2023, les ventes publiques seront lancées sur la plateforme, a annoncé la CAF dans un communiqué publié sur son site internet, faisant savoir que les billets peuvent être achetés sur le site http://tickets.cafonline.com/AFCON.

Cette initiative, une première dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations, vise à donner aux fans l’opportunité de sécuriser leurs billets bien à l’avance pour le tournoi prévu du 13 janvier au 11 février 2024 dans les villes d’Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire.

La CAF indique, par ailleurs, que 25% des billets de la phase de groupes seront disponibles pour cette phase de vente afin que les fans puissent réserver leurs places pour la 34e édition de la fête biennale du football africain.

Les prix des billets vont de 5.000 FCFA (environ 8 dollars US) pour la catégorie 3, à 10.000 FCFA (environ 16 dollars US) pour la catégorie 2 et à 15.000 FCFA (environ 24 dollars US). De même que les fans auront la possibilité d’acheter des billets pour la phase de groupes avec une possibilité de six billets pour chaque ménage.