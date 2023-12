CAF Awards 2023 : Les lions de l’Atlas, les meilleurs !

Soirée sobre, très bien organisée que celle qui a eu lieu ce soir dans la ville ocre pour célébrer les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses de la planète du football africain. Sans surprise, et au regard des performances exceptionnelles au Qatar 2022, les poulains de Walid Regragui ont été élus les meilleurs.

Côté individualités, deux Marocaines se sont illustrées. D’abord la virvoltante aillier de l’AS FAR et de l’équipe nationale féminine Fatima Tagnaout, 24 ans.

Et en deuxième lieu, le jury a choisi la jeune défenseuse marocaine, la vingtaine, de LOCS Lille et de l’équipe nationale féminine Nesryne El Chad, meilleure Espoir.

Deux consécrations au féminin qui récompensent l’effort et le travail accomplis au niveau du football national en général et du football féminin en particulier.

On aurait aimé voir plus, mais le WAC a calé devant Al Ahly qui repart avec le prix de la meilleure équipe masculine, mais aussi l’AS FAR qui a été devancée par l’équipe féminine de Mamelodi Sundowns.