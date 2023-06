Automobile. Les dix stars incontournables cet été (2/2)

Kia Sportage

L’heureux élu…

Kia Maroc ne pouvait espérer meilleur destin que celui vécu par son nouveau Sportage. Ce dernier, fort d’un renouvellement remarquable, a fait une entrée réussie sur le marché en 2022, avant d’être plébiscité par la clientèle puis élu «Voiture de l’année» 2023 au Maroc. Si ce Sportage a fait mouche depuis son lancement, c’est en bonne part du fait d’un design en totale rupture avec son devancier. On l’aime aussi pour ce qu’il offre à son bord: un aménagement ergonomique du poste de conduite (avec deux dalles juxtaposées en longueur), une belle habitabilité aux places arrière et un équipement dernier-cri. Outre une version hybride de 230 ch, le Sportage mise surtout sur son 1.6 CRDi de 136 ch. Associé d’office à une boîte auto (DCT7), ce diesel consomme moins de 5 l/100 km en moyenne et se décline en trois niveaux de finitions (Active, Design et GT Line). L’équipement de base inclut d’office le radar de recul avec caméra, les rétros rabattables électriquement, les jantes alu’ de 17 pouces, le cockpit digital, la clim’ semi-automatique et le démarrage par bouton. Et pour enfoncer le clou, les prix promotionnels de lancement ont été maintenus et la garantie toujours étendue à 5 ans.

À partir de 315.000 DH

Mercedes-Benz GLC

Étoile surélevée et à succès

Incarnant le renouveau stylistique de Mercedes-Benz, le GLC compte bien entretenir le succès de celui qui est devenu le best-seller de la marque étoilée. Ses lignes sont à la fois douces et anguleuses à l’image des paupières à LED qui façonnent son regard un brin charismatique. Beau à contempler, le GLC s’apprécie encore plus à son bord qui reprend le poste de conduite de l’ultime Classe C. On y voit une dalle numérique de 12,3’’ pour l’instrumentation et un écran multimédia tactile de 11,9’’ monté verticalement. Il a de quoi séduire les plus technophiles, offrant notamment le stationnement autonome, l’assistant vocal intelligent MBUX et sur la finition la plus chic, l’affichage tête-haute, l’assistant directionnel et la fonction «Capot moteur transparent». Utile, d’autant plus que le GLC ne jure que par la transmission 4×4 «4Matic» relié à l’un des deux diesel disponible à savoir la version 220d (197 ch) et la 330d (269 ch). Dans les deux cas, il est question d’une boîte auto à 9 vitesses qui aide à modérer la consommation (5,2 l/100 km en moyenne). Enfin et à un peu plus de 600.000 DH, le GLC ne fait guère payer cher le luxe d’une conduite surélevée avec une étoile au bout de son capot.

À partir de 619.000 DH

Peugeot 3008

Une valeur sûre

Il est toujours dans le coup et mieux encore, il est plus que jamais tentant ! Le 3008 reste l’un des plus prisés dans le segment du SUV compact et cela ne tient pas seulement à ses beaux restes esthétiques. Certes, ses LED en forme de grands crocs lui confèrent une forte personnalité, mais son habitacle s’avère encore plus séduisant avec le fameux i-Cockpit. Le conducteur se retrouve face à un affichage numérique des compteurs, placé au-dessus d’un volant, puis sur sa droite, un écran multimédia capacitif de 8 pouces. L’équipement de base est intéressant avec d’emblée : la clim’ auto bizone, la réplication smartphone, le démarrage mains-libres, le radar de recul, les jantes alu’ 17’’ et les rétros rabattables électriquement. Mécaniquement, c’est toujours le 1.5 BlueHDI qui officie avec 130 ch/300 Nm à offrir pour l’agrément de conduite, ainsi que les dépassements sur autoroute. Associé à une boîte automatique à 8 vitesses, sa consommation sur route chute à 3,9 l/100 km ! Econome, le 3008 se veut surtout polyvalent, pouvant faire voyager famille et bagages, via un coffre suffisant de 520 litres. De quoi amplement justifier des tarifs bien étudiés et qui ne dépassent guère la barre des 393.000 DH.

À partir de 335.900 DH

Renault Arkana

Le tube de l’été !

C’est incontestablement la grande nouveauté de l’été 2023. Lancé cette semaine, l’Arkana marque en fait le lancement de la gamme E-Tech, c’est-à-dire les technologies électrifiées de Renault. Et sophistiqué, l’Arkana l’est sur tous les plans, combinant un design avant-gardiste de SUV-coupé, un intérieur spacieux et très digitalisé, ainsi qu’une base roulante électrifiée. Il sera ainsi difficile à critiquer par ceux qui s’installeront à son volant pour apprécier non seulement la tablette tactile de 9,3’’ montée verticalement (dès la 2e finition), mais surtout l’agrément de conduite qu’offre son moteur full hybride de 145 ch. Celui-ci autorise jusqu’à 5 minutes de conduite en mode 100% électrique, permettant jusqu’à 40% de consommation d’essence (4,7 l/100 km en cycle mixte). Au Maroc, il est proposé en 3 finitions (Equilibre, Techno et E-Tech Engineered) avec d’emblée un équipement complet incluant notamment la clim’ auto bizone, 6 airbags, la caméra de recul, le cockpit digital de 7’’, un écran multimédia (7’’ aussi), des jantes alu’ de 17’’ et même les rétros rabattables électriquement. Le tout, à des prix très compétitifs allant de 316.000 à 356.000 DH. De quoi encourager plus d’un à rouler en hybride avec une bonne dose de style.

À partir de 316.000 DH

Volkswagen T-Roc

Un SUV «Roc-starisé»

Ca y est ! Le T-Roc a fini par devenir le best-seller de Volkswagen au Maroc. Un succès amplement justifié par les qualités de ce SUV. Esthétiquement, le coup de crayon a de quoi plaire et encore plus depuis le restylage du T-Roc qui a adopté une signature lumineuse plus remarquée, notamment au niveau des feux de jour à LED. Les passages de roues bien marqués et l’épais montant de custode confèrent un look de costaud à ce petit qui est tout aussi cossu à bord où il fait montre de la grande qualité germanique. Certains spécialistes classent le T-Roc parmi les SUV les mieux équipés de série, tels que le cockpit digital de 8’’, la boîte automatique avec frein électrique et fonction Auto Hold ou encore la connectivité smartphone par mirroring (Android Auto/Apple CarPlay). Ceci dit, préférez la finition intermédiaire «Sport» pour avoir le chargeur sans fil, la caméra de recul, le GPS et le toit ouvrant. Vous apprécierez aussi le T-Roc au volant, son 2.0 l TDI de 143 ch étant aussi onctueux qu’économe (5,5 l/100 km) et polyvalent. Pour ce 2e niveau, il restera à s’acquitter d’un tarif d’environ 375.000 DH, soit celui d’un SUV très bien équipé et badgé d’une marque dite «premium généraliste».

À partir de 298.000 DH