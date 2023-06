Automobile. Les dix stars incontournables cet été (1/2)

Chery Tiggo 4 Pro

Une pépite venue de Chine

Si le Tiggo 4 Pro figure dans cette sélection, c’est tout simplement parce qu’il a tout pour plaire, présente un excellent rapport prix/équipements et regorge de qualités. À commencer par sa ligne ramassée et stylée. On aime sa calandre diamantée, ses feux arrière et ses inserts en rouge qui tranchent joliment avec le reste de la carrosserie. Cette impression de modernité domine aussi l’habitacle qui coche toutes les cases en termes de confort, de luxe et de connectivité. Jugez-en : cockpit digital, écran tactile de 8’’ (avec Android Auto et Apple CarPlay), caméra de stationnement à 360°, démarrage par bouton et à distance… Tout y est et les passagers arrière ne sont pas oubliés, profitant d’un bel espace aux jambes et d’aérateurs de clim’. Le coffre, lui, affiche 340 litres, soit un bon volume pour un SUV de 4,32 m. Pour les constructeurs chinois, le diesel fait déjà partie du passé. Du coup et comme le reste de la gamme, le Tiggo 4 Pro ne jure que par l’essence et, bientôt, l’hybridation. En attendant, seul le 1.5 l essence de 145 ch anime la version importée, s’associant strictement à une boîte auto et revendiquant 7 l/100 km. Le tout au prix de 235.000DH, assorti d’une garantie de 5 ans.

À partir de 235.000 DH

Citroën C4 X

Confort, espace et… fast-back

Ultime nouveauté lancée par Citroën Maroc, la C4 X se veut la variante tri-corps de la compacte éponyme. Ceci dit, elle ose une architecture inhabituelle pour un crossover généraliste en adoptant un arrière typé fastback. Si la face avant reste inchangée, la poupe évolue avec la disparition du hayon au profit d’une malle, celle-ci abritant un vaste coffre de 510 litres. Cette française n’a pas que son physique pour plaire, elle revendique aussi une beauté intérieure et des aspects pratiques, comme la disposition d’un tiroir et d’un support pour tablette juste au-dessus de la boîte à gants, ainsi que le remplacement du levier de vitesses par une commande électrique. L’équipement est au rendez-vous avec, de série, la clim’ auto bizone, la connectivité smartphone par mirroring et les phares anti-brouillard à fonction éclairage d’intersection. Sous le capot, on trouve le diesel 1.5 BlueHDI de 131 ch, strictement associé à une boîte automatique à 8 vitesses qui participe à la faible consommation, soit 4,9 l/100 km en moyenne. Agréable à conduire, la C4 X brille aussi par son confort de roulement, l’une des spécialités de la marque. De quoi justifier amplement un prix de base ne dépassant pas les 300.000 DH.

À partir de 299.900 DH

Dacia Spring

L’électrique abordable

Avec la Spring, Dacia opère une belle entrée dans l’ère de l’automobile électrique avec l’ambition de populariser la mobilité verte. D’une longueur inférieure à 4 mètres (3,74 m précisément), cette citadine surélevée se veut d’abord branchée en termes de look et de design, portant la nouvelle identité visuelle de Dacia et osant quelques fantaisies esthétiques, comme ses habillages en orange. À l’intérieur et comme les autres Dacia, la Spring va à l’essentiel tout en offrant un peu plus (que l’essentiel), comme la clim’, l’écran multimédia tactile, le GPS, le radar de recul avec caméra et même le freinage actif d’urgence. En fait, la Spring est un produit qu’on branche naturellement sur une prise domestique, à la maison ou ailleurs comme un smartphone ou une brosse à dents électrique. Son moteur de 45 ch est alimenté par une batterie de 26,8 kWh qui lui autorise une autonomie de 227 km, voire 305 km en cycle urbain. Comptez 6h39 pour une recharge sur prise classique, mais seulement 3h42 via une wallbox domestique, soit des temps de branchement corrects qui, comme ses tarifs, devraient convaincre les plus sceptiques à l’électrique.

À partir de 223.500 DH

DS 4

Frenchy, trendy

Lancée l’an dernier, la nouvelle DS 4 est venue jouer le trublion dans le segment des compactes premium, club à la fois restreint et à domination germanique. La bourgeoise tricolore y débarque avec de sérieux arguments, dont un design à faire pâlir de jalousie la plus belle de ses rivales ! Le design DS renvoie incontestablement à l’audace et à la créativité comme le laisse apprécier la signature lumineuse de l’auto, à l’avant comme à l’arrière. Il en va autant pour le mobilier intérieur qui fait la part belle aux matériaux chics et au savoir-faire artisanal de DS. À elle seule, l’implémentation subtile des aérateurs sur la planche de bord dénote d’un travail très recherché pour ne rien faire comme les autres. La gamme Maroc se décline en 4 niveaux d’équipement, tous animés du diesel 1.5 l BlueHDI de 130 ch à boîte automatique à 8 vitesses, via un petit sélecteur électronique. L’équipement est au diapason, surtout sur les finitions Performance Line + et Trocadero qui en donnent amplement pour son argent avec, entre autres équipements, des jantes de 19’’, les radars de stationnement avec caméra de recul, le cockpit digital, le toit panoramique ouvrant et même l’affichage tête-haute.

À partir de 359.900 DH

Ford Kuga

Un chef dans sa bande

S’il y a bien un véhicule incontournable dans sa catégorie, c’est bel est bien le Kuga. Le SUV compact de Ford combine tous les atouts pour plaire, avec tout d’abord un look toujours tendance, surtout après son récent lifting, dont il est ressorti avec un faciès plus stylé. Le Kuga plait encore plus par son intérieur qui, outre le fait d’être spacieux et doublé d’un grand coffre (612 l), se veut moderne par son poste de conduite. On y constate un cockpit digital, un écran multimédia de 8 pouces hyperconnecté, un frein de parking électrique avec fonction Auto-Hold et une molette rotative pour la boîte automatique à 8 vitesses. Cette dernière se combine parfaitement au diesel 1.5 l EcoBlue de 120ch, lui autorisant de faibles seuils de consommation (autour de 5 l/100 km en moyenne). En haut du tableau, la version 2.0 EcoBlue (diesel de 190 ch) se distingue par l’équipement pléthorique de sa finition ST Line (jantes alu’ 19’’, sellerie cuir/Alcantara, affichage tête-haute, stationnement autonome…) et a l’apanage de la transmission 4×4. Outre ses qualités dynamiques et son bon bilan à la pompe, le Kuga peut aussi se targuer d’une belle grille tarifaire allant de 330.000 à 438.000 DH.

À partir de 330.000 DH