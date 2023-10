Auto. Peugeot 2008, une seconde jeunesse

En mai dernier, Peugeot dévoilait le 2008 fraîchement sorti de la case «restylage». Un lifting de mi-vie qui intervient traditionnellement après 4 ans de carrière et vise à entretenir la courbe des ventes. Celle du SUV compact de la firme au Lion n’a pourtant jamais fléchi, puisqu’il s’en est écoulé plus de 700.000 exemplaires dans le monde depuis 2019. On comprend dès lors que sa mise à jour était loin d’être une mince affaire pour les designers et ingénieurs du constructeur sochalien. Objectif : ne pas chambouler une formule qui gagne.

Résultat : le 2008 new look conserve son profil général, marqué notamment par des surfaces latérales en relief, tout en arborant une face avant totalement remodelée. Au menu : une calandre élargie, flanquée du nouveau logo et parée d’un nouvel habillage à barrettes verticales, ainsi que des feux de jour à LED pouvant être assimilés à trois griffes. La partie arrière, elle, évolue assez peu et seul le graphisme interne des blocs de feux affiche du changement. On y perçoit une signature lumineuse toujours à trois modules rouges, mais désormais agencés horizontalement.

Plus convivial à bord

Dans l’habitacle, le mobilier n’évolue guère dans la forme, mais revêt de nouveaux motifs de sellerie, dont une surpiquée et très cossue (mi-cuir/mi-tissu), réservée à la finition GT Line. Le principal, voire unique changement à bord, concerne l’écran central de l’interface multimédia qui passe d’office à 10 pouces de diagonale et intègre la réplication smartphone. Un «plus» pour le confort et l’ergonomie d’utilisation. On en dira autant pour le poste de conduite et son fameux i-Cockpit 3D, mais aussi pour la disparition du levier de vitesses automatique, au profit d’un petit sélecteur sur la base de la console centrale, ce qui libère de l’espace entre le conducteur et le passager avant. S’il n’évolue que timidement, l’intérieur du 2008 conserve pour autant ses nombreuses qualités, dont une habitabilité parmi les meilleures de la catégorie. Faut-il le rappeler, ce SUV de 4,30 m suffit amplement à transporter cinq adultes et leurs bagages, sa soute affichant une contenance de 434 litres.

Voyageur, le 2008 en a aussi la fibre par ce qu’il loge sous son capot, en l’occurrence un diesel de faible cylindrée (1.5 litre) et donc fiscalement doux (vignette à 6 CV), mais offrant un très bon rendement, soit une puissance de 130 chevaux pour une consommation mixte inférieure à 5l/100km. Voilà pourquoi seule cette motorisation demeure retenue au catalogue de l’importateur marocain du Lion. L’offre est déclinée en deux niveaux de finitions (Allure et GT) et proposée à partir de 339.900 DH, soit un prix au cœur du segment dans lequel opère le 2008 et qui reste l’un des plus bataillés du marché. Gageons qu’avec sa cure de jouvence et ses nouveaux atouts, ce SUV est bien parti pour garder de l’avance sur ses adversaires.

Lifting

Gros coup de bistouri pour le 2008, qui change radicalement de faciès pour entamer son second cycle de vie. Par sa nouvelle calandre agrandie et dotée d’un nouvel habillage, la face avant semble visuellement plus élargie qu’auparavant, non sans conférer à ce lion haut sur pattes un surplus de félinité.