Animation : le Cirque “World’s Top Performers” à Marrakech, Rabat et Casablanca

Mettant en scène les artistes circassiens les plus en vogue sur la scène mondiale du “nouveau cirque”, cet événement placé sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, aura lieu à Marrakech le 12, 13 et 14 janvier, mais aussi à Rabat le 19, 20 et 21 janvier et à Casablanca le 25, 26, 27 et 28 janvier, ont annoncé, mardi à Casablanca, les organisateurs.

“Après le passage du Cirque du Soleil à Casablanca en 2012, il aura fallu attendre 12 ans pour accueillir à nouveau une production internationale de cette envergure au Maroc”, a indiqué Gianpiero Garelli, fondateur et président du “Cirque World’s Top Performers”, ajoutant que son objectif est de faire vivre de grandes sensations, de divertir et d’émerveiller le public du monde entier. “Aujourd’hui donc, ce sera au tour du public marocain de découvrir ce spectacle incroyable”, s’est-il félicité.

Pour sa part, Azia Tromler, danseuse aérienne, qui interprète le rôle principal de “Alis” (au pays des merveilles), a souligné que “les numéros exceptionnels, plus d’une douzaine, dénichés pour ce spectacle poussent les limites du corps humain et offrent en partage de l’émotion, au-delà du geste athlétique et artistique”.

“Pour mon numéro, je me suis inspirée d’une jeune fille qui persiste à vouloir apprendre la danse aérienne malgré sa maladie qui l’a malheureusement rendue aveugle. C’est pour cela que j’effectue ma performance les yeux bandés”, a expliqué cette artiste qui a démarré le cirque à Monaco alors qu’elle n’avait que 6 ans, avant de voyager partout à travers le monde.

Le spectacle compte une panoplie d’artistes: des équilibristes, des acrobates aériens et au sol, des jongleurs, des clowns, des musiciens, entre autres, de diverses nationalités (France, Chine, Russie, Italie, Taiwan, Canada, Ukraine…)

Selon les organisateurs de ce show de presque 2 heures sans entracte et sans présence d’animaux, Alis a connu, depuis sa création en 2016, un succès considérable à l’international, en accueillant plus de 330 000 spectateurs dans le cadre de 200 représentations.

Spectacle familial unique en son genre, Alis met en scène un collectif de renommée internationale composé de 25 artistes triés sur le volet, qui figurent parmi les meilleurs du cirque contemporain. Ces artistes, qui ont tous déjà pris part à des spectacles d’envergure internationale (à l’instar du Cirque du Soleil), se sont vus décerner les prix et les récompenses les plus prestigieuses.