Afrique : le football comme moyen de développement

Le football s’impose comme un moyen de faire face aux besoins de développement pour les jeunes du continent africain. Et non uniquement comme une fin permettant l’accès à une aisance financière pour ceux qui atteignent le niveau professionnel. C’est ce qu’a indiqué, jeudi à Rabat, le président fondateur de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri.

S’exprimant en ouverture de la conférence de haut niveau, organisée par l’Institut Amadeus, sous le thème : «Le Maroc au sein de son continent : un partenariat Sud-Sud, gagnant-gagnant, agissant et solidaire : le football facteur d’intégration et de visibilité mondiale du continent», M. Fassi Fihri a souligné que le continent africain dispose d’une diversité de talents et d’ambitions aussi riche que l’est son Histoire, relevant toutefois que «plusieurs talents se heurtent au manque de mécanismes à même d’assurer leur réussite, et voient, trop souvent, des intérêts économiques de court terme ou des contraintes externes participer à l’érosion de leurs rêves et de leurs espérances».

Il a indiqué que «cette fracture a longtemps fait courir à l’Afrique un risque de marginalisation dans le domaine du football notamment, autant qu’elle a pu le vivre dans d’autres disciplines», estimant que pour valoriser les talents en Afrique, il convient d’abord d’identifier les particularités, et de mettre en valeur les spécificités du continent.

Selon le président du Think Tank, «il s’agit aujourd’hui de pérenniser la performance, de lui donner des dimensions scientifiques, infrastructurelles et d’en faire un vecteur de développement économique, culturel et social».

Il a mis l’accent sur le modèle du Maroc, première nation africaine au classement FIFA aux portes du top 10, qui mérite d’être mis en avant dans l’illustration de la conjugaison adaptée entre la confiance placée en le talent pur, et la capacité à le polir, l’encadrer et en favoriser l’éclosion.

«La vision royale novatrice, brillamment implémentée par l’action efficace du président de la Fédération Royale Marocaine de Football, M. Fouzi Lekjaa, porte ses fruits au service du football national mais également africain, dans le but ultime de faire rayonner notre continent à l’échelle mondiale», a-t-il dit, ajoutant que «le Royaume du Maroc porte en lui le combat de toute une Afrique du football, dont le talent et les capacités doivent être mis en valeur, protégés et mis au cœur des projets de développement dans toute l’Afrique».

La conférence de haut niveau, à laquelle ont pris part des responsables politiques et des experts de renommée, a été l’occasion de mettre en valeur le rôle clé du Maroc en matière de coopération Sud-Sud et d’étudier les perspectives ouvertes par ce modèle de coopération ainsi que les opportunités qu’il ouvre et représente.