Adora Magic City : La Chine se lance dans les navires de croisière

Le premier grand navire de croisière construit en Chine, l’Adora Magic City, a quitté lundi après-midi le port de Shanghai pour son voyage commercial inaugural, ouvrant un nouveau chapitre pour les industries chinoises de la construction navale et des croisières. Transportant plus de 3.000 passagers, le navire est parti du terminal international de croisière Wusongkou, à Shanghai, et devrait atteindre des destinations touristiques en Asie du Nord-Est, dont le Japon et la République de Corée, avant de revenir dimanche.

Le navire de croisière, d’une longueur de 323,6 mètres et d’un poids brut de 135.500 tonnes, peut accueillir jusqu’à 5.246 passagers et dispose d’un total de 2.125 cabines, selon son constructeur, la Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd (SWS) de la China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Il compte 16 étages et un total de 40.000 mètres carrés d’espace public de vie et de loisirs. La construction de grands navires de croisière comme l’Adora Magic City a marqué un bond dans la capacité globale de construction navale de la Chine, a déclaré Chen Gang, directeur général de la SWS. Après huit ans de recherche scientifique et cinq ans de conception et de construction, le navire a été livré en novembre.