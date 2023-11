Académie Mohammed VI de football: La clé du succès des sélections nationales

L’exploit de l’équipe du Maroc de football des moins de 17 ans (U17), qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de la catégorie en Indonésie, vient encore une fois mettre en relief les efforts consentis par le Royaume en matière de formation footballistique, incarnés par l’Académie Mohammed VI de Football qui se veut la clé du succès fulgurant, ces dernières années, des sélections nationales sur les scènes continentale et internationale, en favorisant l’émergence d’une génération de joueurs de haut niveau.

En effet, à l’instar des autres épopées signées par les équipes nationales dernièrement, l’apport des joueurs de l’Académie Mohammed VI dans l’exploit de la sélection marocaine U17 en Indonésie, à savoir le gardien Taha Benrhozil, Abdelhamid Ait Boudlal, Hamza Koutoune et Fouad Zahouani, est considérable, ce qui reflète la qualité de la formation dispensée par ce prestigieux établissement, que ce soit sur le plan tactique ou mental.

L’Académie Mohammed VI de Football, inaugurée en 2010 par le Roi Mohammed VI, a mobilisé des investissements de l’ordre de 140 millions de dirhams. Elle est l’expression de la Haute Sollicitude accordée par le Souverain à la question sportive en général, et au développement de la pratique footballistique en particulier.

Outre son programme de référence en matière de formation des joueurs, cette structure sert de pépinière pour les talents en herbe, dont certains forment aujourd’hui l’ossature de l’équipe nationale A qui a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde (Qatar-2022), un exploit jamais atteint par une équipe nationale arabe ou africaine.

S’étendant sur une superficie d’environ 18 hectares, l’Académie Mohammed VI de Football a pour objectif de contribuer à la sélection et à la formation de footballeurs de haut calibre.

L’Académie Mohammed VI de Football a été construite et équipée selon les standards en vigueur dans les centres de formation professionnelle européens de classe mondiale, avec comme objectif être à l’écoute de la jeunesse marocaine et lui assurer les conditions idoines pour l’acquisition d’une formation sportive académique lui permettant d’évoluer au sein des plus grands clubs de football au Maroc et en Europe.

Répondant aux normes internationales en la matière et offrant un cadre adapté, ainsi que des conditions de confort et de sécurité optimales, l’Académie Mohammed VI de football permet la formation de jeunes pour le football d’élite aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

Cet établissement constitue, ainsi, la locomotive de toute une politique de formation à l’échelle nationale et d’une stratégie portant, entre autres, sur des projets de prospection et de détection des talents dans les différentes provinces du Royaume et de perfectionnement des compétences des cadres techniques nationaux.

Les clubs n’ont pas été en reste dans cette dynamique vertueuse : un soutien conséquent a été fourni aux clubs et ligues régionales ainsi qu’aux clubs de l’Élite, associé à la mise en place d’infrastructures de qualité pour rehausser le rythme des entraînements et prodiguer une bonne formation aux talents en herbe.

Dans ce sens, on note entre autres l’inauguration, en septembre 2022, de l’académie du Raja de Casablanca de football à Bouskoura, dans le cadre du projet ambitieux de la Fédération royale marocaine de football, visant à mettre à disposition les infrastructures sportives nécessaires dans les différentes régions du Royaume pour le renforcement de la qualité de formation des jeunes footballeurs.

Ainsi, le succès remarqué du football marocain n’est en aucun le fruit du hasard, mais le résultat d’un travail soutenu et de longue haleine de la part des responsables du ballon rond national et d’une bonne gouvernance.