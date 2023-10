56 films en lice à la 23ème édition du Festival national du film

Ainsi, le public tangérois aura l’occasion de se délecter des projections de ces 56 films, soigneusement classés en quatre catégories distinctes, à savoir la compétition de longs-métrages de fiction, de courts-métrages de fiction, du documentaire, ainsi que la toute nouvelle catégorie des “Films d’écoles” récemment introduite au FNF.

Les films en compétition dans la catégorie des longs-métrages de fiction sont: “Abdelinho” de Hicham Ayouch, “Al di là” de Othman Naciri, “Coup de tampon” de Rachid El Ouali, “Hamida Ejayeh” de Mostafa Derkaoui, “Jalaldine” de Hassan Benjelloun, “Jours d’été” de Faouzi Bensaidi, “Le bleu du caftan” de Maryam Touzani, “Le verre de l’amitié” de Naoufal Beraoui, “Les damnés ne pleurent pas” de Fyzal Boulifa, “L’esclave” d’Abdelilah El Jaouhary, “Mon père n’est pas mort” d’Adil El Fadili “Oasis des eaux gelées” de Mohamed Raouf Sebbahi, “Queens” de Yasmine Benkiran, “Sound of Berberia” de Tarik El Idrissi et “Un été à Boujad” de Omar Mouldouira.

S’agissant de la catégorie des courts-métrages de fiction, la compétition comprend les films: “Amira” de Rachida Saadi, “Debris” d’Aiman Benslimane, “Hurry up” de Karim Tajouaout, “L’ancienne maison” d’Achraf El Moutaoukil, “L’ombre de mon père” de Sarra Rkha, “La mère du clown” de Manal Ghoua, “Le chant du péché” de Khalid Maadour, “Madame Pipi” de Fouad Souiba, “No key” de Walid Messnaoui, “Phone Breaker” de Hamza Atifi, “Sahara mon amour” de Latefa Ahrrare, “Saouls” de Yassine El Moujahid, “Seminal animals” de Karim Souissi, “Sur la tombe de mon père” de Jawahine Zentar, et “The last wave” de Mustapha Farmati.

Pour ce qui est du documentaire, les films sélectionnés sont “Bayt Al Hejba” de Jamila Annab, “Broken Dreamland” de Khalid Laboudi et Hannu-Pekka Vitikainen, “Défi de femmes” de Loubna Elyounssi, “Femmes militantes en marge” d’Azlarabe Alaoui, “Fragments from Heaven” d’Adnane Baraka, “L’appel du rupestre-land” de Ghizlane Assif, “L’faro” de Fatine Khalkhal, “La dernière mine” de Fatima Aglaz, “Le Maroc et les mouvements de libération en Afrique” de Hassan El Bouharrouti, “Les gardiens de la mémoire” de Said Belli, “Massira” d’Asmae El Moudir, “Mémoire de la paix” d’Ahmed Zergane et Younes Bouhmala, “Miroirs brisés” de Othmane Saadouni, “Tagzzayt” de Mohammed Zeghou et “The Journey” de Said Zribiaa.

Concernant la catégorie films d’écoles, les films en lice sont “À travers le viseur” de Soulaymane Benchekroun, “me sanglante” d’Israe Tebiche, “Entre les murs” d’Abdelilah Massouari, “Femmes à l’écran: Soukayna Belghiti” de Omar En-nadery, “L’epouvantail” d’Anas Zemati, “L’offrande de Shahrazad” de Basma Wajib, “Milolo” de Mohamed Reda Jaafari, “Pako” de Abdelkhalek Rafiq, “Paris avait besoin de Texas” d’Achraf Barhoumi, “Retour à Tansemt” de Salma Jenhaji et “Spirits Game” d’El Youkdy Souhail.

Le choix des films lauréats de la 23ème édition du FNF est confié à quatre jurys, chacun se voyant octroyer la tâche de désigner les vainqueurs au sein de diverses catégories.

Présidé par Souad Lamriki, productrice qui compte à son actif plus de 50 longs métrages marocains et internationaux, le jury de la compétition du long-métrage de fiction, comprend Zahia Zahiri (comédienne), Maria Daïf (actrice culturelle), Souad Houssein (fondatrice de l’Observatoire panafricain de l’audiovisuel et du cinéma – Djibouti), Hammadi Gueroum (critique du cinéma), Malek Akhmiss (comédien) et Mohcine Besri (scénariste et réalisateur).

S’agissant de la compétition du court-métrage de fiction, son jury, présidé par la scénariste et réalisatrice Rita El Quessar, est composé de la scénariste et réalisatrice Fatima Boubakdy, de la comédienne Fatima Ezzahra El Jaouhari, du réalisateur et comédien Mohamed Achaour, en plus du réalisateur et producteur Munir Abbar.

Pour ce qui est du jury du documentaire, il comprend le réalisateur de films documentaires, scénariste et producteur Ali Essafi, en sa qualité de président, ainsi que des membres Soumia Derhourhi (journaliste, réalisatrice et scénariste) et Aboubacar Dema Cissokho (journaliste sénégalais et critique de cinéma).

Le jury de la catégorie “Films d’écoles” est, quant à lui, présidé par le réalisateur, scénariste et producteur Nour-Eddine Lakhmari et comprend la productrice et réalisatrice Zhor Fassi Fihri et la comédienne Sonia Okacha.

En ce qui concerne les distinctions décernées lors du FNF, la compétition des longs-métrages de fiction se compose d’un éventail de prix, notamment le Grand Prix, le Prix de la production, le Prix spécial du jury, le Prix de la première œuvre, le Prix de la réalisation, le Prix du scénario, le Prix du 1er rôle féminin, le Prix du 1er rôle masculin, le Prix du 2ème rôle, le Prix de l’image, le Prix du son, le Prix du montage, et le Prix de la musique originale.

Quant à la compétition de courts métrages, elle propose le Grand Prix, le Prix spécial du Jury, et le Prix du Scénario. En ce qui concerne la compétition du documentaire, les prix comprennent le Grand Prix et le Prix spécial du Jury. Enfin, dans la compétition “Films d’écoles”, les productions cinématographiques en lice aspirent à remporter un unique et distingué prix, à savoir le Grand Prix.

Outre les projections des films en compétition, les festivaliers pourront également profiter des projections de la catégorie “Panorama” du cinéma marocain, qui donne à voir et à apprécier une dizaine de productions cinématographiques diversifiées.

Au menu figurent également deux tables rondes sur “Le rôle des régions dans le soutien du cinéma marocain et l’attraction des productions internationales” et “L’adaptation des œuvres littéraires dans le cinéma national”. Ces rencontres ont pour objectif d’offrir l’occasion de discussions constructives en vue d’aboutir à des recommandations applicables.

Le FNF se présente comme un rendez-vous cinématographique national, imprégné d’une essence artistique, culturelle et promotionnelle, réunissant les passionnés du cinéma, les artistes talentueux et les amateurs d’art au sein d’une plateforme favorisant la rencontre, le dialogue, l’interaction et l’échange.