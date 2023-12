LinkedIn Learning : L’incontournable quête du savoir professionnel !

Au cœur du monde professionnel, le nom de la plateforme LinkedIn résonne souvent comme le pilier du networking. Il se distingue comme un catalyseur inestimable des connexions.

Cette plateforme offre bien plus qu’une simple vitrine professionnelle en ligne. Elle crée un écosystème où les professionnels du monde entier peuvent non seulement présenter leurs compétences et expériences, mais aussi tisser des liens significatifs avec des pairs, des mentors et des collaborateurs potentiels.

En effet, LinkedIn devient un terrain fertile où les idées sont partagées, les opportunités professionnelles émergent et les collaborations fructueuses prennent forme. Les fonctionnalités, telles que les groupes de discussion, les actualités sectorielles et les recommandations, permettent aux utilisateurs de rester constamment informés et de développer leur réseau d’influence. En somme, il transcende la simple dimension virtuelle pour devenir le lieu où les professionnels s’engagent, s’inspirent mutuellement et tracent ensemble la voie du succès.

Une autre richesse qui n’est pas des moindres se cache dans cette plateforme, un trésor souvent négligé : LinkedIn Learning. C’est une pépite éducative qui transcende les frontières du savoir. La plateforme qui, pour moi, a évolué bien au-delà d’un simple réseau professionnel international pour devenir une voie essentielle vers l’évolution de carrière.

Originaire des États-Unis, LinkedIn Learning a vu le jour en 1995 sous le nom de “Lynda”, créé par Lynda Weinman et Bruce Heavin. En 2015, un moment décisif survient lorsque LinkedIn acquiert cette plateforme, marquant le début d’une ère de formation personnalisée. Cette initiative a été conçue pour permettre aux personnes d’approfondir leurs compétences professionnelles, brisant ainsi les barrières des formations traditionnelles centrées sur des métiers spécifiques.

LinkedIn Learning propose une plongée au cœur de l’apprentissage grâce à des cours dispensés par des formateurs experts. Couvrant les domaines du commerce, de la créativité et de la technologie, cette approche diffère des normes traditionnelles en offrant une liberté totale dans le choix des sujets à étudier.

Pour s’aventurer dans ce puits de connaissances, il suffit de créer un compte premium sur LinkedIn. Une fois cette première étape franchie, l’onglet “LinkedIn Learning” se déploie, révélant une gamme variée de catégories de cours. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir des sujets spécifiques, que ce soit par une recherche ciblée ou en explorant les catégories proposées.

Un panel de cours pour tous

Cette plateforme offre une expérience d’apprentissage dynamique, mêlant écrits, vidéos et audios. Cette diversité de formats rend l’apprentissage aussi captivant que ludique. Les contenus de qualité sont accessibles à tous les niveaux, du débutant à l’avancé, et peuvent être suivis en français, anglais, allemand ou japonais.

Des quiz évaluent la progression des utilisateurs, et un certificat vient couronner la réussite de chaque formation. On y trouve plusieurs modèles de formation, dont voici quelques exemples.

– Partie Business : Que vous aspiriez à devenir un expert sur Microsoft Office Excel, un manager, un présentateur commercial ou un spécialiste du SEO, LinkedIn Learning propose des parcours adaptés.

– Partie Créativité : Vous pouvez vous perfectionner en 3D et animation, CAO, design et illustration, design web, retouche d’images & photographie, vidéo et audio.

– Partie Technologie : Devenir un administrateur SQL Serveur, un administrateur réseau, un développeur C#, un développeur web full-stack ou un spécialiste de WordPress, tout est à portée de clic.

LinkedIn Learning transcende le simple statut de plateforme d’apprentissage en ligne. C’est une passerelle vers une évolution professionnelle personnalisée. En permettant la flexibilité dans le choix des sujets à étudier et en proposant une variété de cours dispensés par des experts renommés, elle va bien au-delà d’un simple réseau d’affaires. C’est une ressource précieuse qui redéfinit notre approche de la construction de notre destinée professionnelle, avec une panoplie de formations.

Par Meryem Mazini, formatrice, auteure certifiée LinkedIn, DG du cabinet CEM