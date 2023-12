«Pas assez chère, mon fils» Le parfum le plus cher du monde n’est pas français ou italien. Il vient de la péninsule arabique, de Dubaï exactement. Sa particularité ? Pour le contenu, c’est un assemblage de bois de santal et d’Agar pur, d’encens, de rose turque, de musc royal et d’ambre. Pour le contenant, le flacon…