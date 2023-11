La couleur du cheval blanc d’Henri IV ? Les syndicats des fonctionnaires de l’Éducation nationale ne veulent plus rencontrer leur ministre de tutelle ! Ils veulent voir celui de l’Emploi et celui délégué au Budget. Le Bouliste en déduit qu’ils sont plus intéressés par l’emploi et les flouss que par l’éducation. Et c’est bien dommage. Car le…