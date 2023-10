Gouvernance par inchallah Le PJD a pondu un communiqué très officiel attribuant les causes du séisme à la dérive des Marocains (et peut-être spécialement les habitants de la région d’Al Haouz). Le communiqué déclare que c’est Dieu qui a puni les Marocains, car ils ne lui obéiraient plus. À sa lecture, le Bouliste a vérifié…