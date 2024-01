Derniers tic-tac pour tiktok ? Des parlementaires marocains crient à la nécessité de protéger les jeunes des contenus «inadaptés» et «néfastes» des réseaux sociaux. Ils pointent du doigt le niveau très bas et avancent leurs préoccupations relatives aux effets psychologiques et intellectuels (sic) de TikTok sur les utilisateurs, en particulier les jeunes. Deux députés ont même…