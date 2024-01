Le Bouliste 5G : Casablanca, Yes we boules / Vieillir riche est un naufrage / Coupe d’Afrique du voyage à pied

Casablanca, Yes we boules

Les défenseurs des droits des animaux et les organisations civiques dénoncent unanimement la décision municipale d’interdire de nourrir les oiseaux et, plus globalement, tous les animaux errants dans la ville. Un panneau installé sur l’esplanade de la fontaine de la place Mohammed V l’atteste. Certains considèrent que cette interdiction porte préjudice à l’image de Casablanca en tant que ville accueillante. «La question de la coexistence pacifique entre les citoyens et les animaux errants est devenue un débat public, remettant en question l’identité même de la ville». Rien que ça! Le bouliste se dit que la ville devrait mettre en avant la cohabitation réussie de ses habitants avec les autres boulistes. Il propose même le slogan : WeCasablanca, yes, we boules.

Vieillir riche est un naufrage

Comme le clamait l’un des trois humoristes du célèbre trio français «les Inconnus» : je ressemble à Alain. De loin, le bouliste reprend à son compte cette «maxime». Il ne

voudrait, à présent, surtout pas ressembler à Alain Delon. Le monstre sacré du cinéma français vit un mauvais scénario à 88 ans, du fait de la querelle entre ses trois

enfants. Rendue publique par ses mêmes trois enfants. «Le Guépard» est en train de sombrer dans l’obscurité du fond de «La Piscine». Chacun des enfants porte plainte contre les autres. Le père porte plainte contre son fils. L’ex-compagne du papa porte plainte contre les enfants, etc. Pour ne pas finir sa vie comme ça, le bouliste «travaille» à ne jamais devenir riche, comme ça, il va obliger ses enfants à l’aimer jusqu’au dernier jour de sa vie.

Coupe d’Afrique du voyage à pied

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) fait naître des talents, pas seulement au foot. Des Marocains ont tenu à être présents à San Pedro pendant le tournoi. Les uns ont choisi de faire le voyage à pied, d’autres à vélo. L’essentiel est d’arriver et que le Maroc gagne ! Et même s’il ne gagne pas, la CAN nous permettra de préparer de futurs champions de randonnée pédestre. «Durant 100 jours, à raison de 15 à 20 km de marche par jour, j’ai découvert la beauté du Royaume et des pays que j’ai visités (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Conakry et Côte d’Ivoire)», a confié un aventurier marocain. Le bouliste va exiger dorénavant que les participants aux tournois voyagent à pied ou à vélo. S’ils ne gagnent pas aux boules, ils découvriront des talents ailleurs.

Épargner, à défaut

Le bouliste est tombé sur un scoop. Une étude réalisée par le Haut-Commissariat au plan affirme que les familles marocaines sont pessimistes quant à leur capacité à épargner pendant les 12 mois à venir. Heureusement que le HCP nous montre que ça ne va pas vraiment pour les familles marocaines. Et qu’avant même qu’elles puissent envisager d’épargner, il faudrait d’abord qu’elles gagnent convenablement leur vie et qu’elles puissent, ensuite, manger à leur faim. Et qu’au final, s’il restait quelque chose à

mettre de côté, cela relèverait plutôt du miracle. Le bouliste, vu qu’il ne gagne pas de tournoi, espère de la même manière épargner pour ses derniers jours des prix qu’il ne gagne pas. Amen.

Rubrique «On s’en fout»

La Chine demeure un marché majeur pour Apple, même si le pays est devenu un faiseur de concurrents sérieux de l’iPhone (Huawei, OnePlus, Oppo, Xiaomi, Realme…). Apple continue à y réaliser 20% de son chiffre d’affaires annuel. Depuis la sortie de l’iPhone 15 l’an dernier, Apple a de plus en plus du mal à convaincre les consommateurs avec du téléphone qui ne se vend pas bien dans l’Empire du Milieu. Aujourd’hui, la firme de Cupertino doit baisser ses tarifs pour ne pas plonger. Le bouliste aurait aimé avoir les mêmes problèmes qu’Apple. Même ça, avoir les problèmes de quelqu’un d’autre va rester un rêve pour lui ! C’est dire.