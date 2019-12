Plusieurs caractéristiques dans le nouveau Huawei Y9s

Avec son puissant système de triple caméra (objectif principal de 48 mégapixels, objectif ultra grand-angle de 120 degrés de 8 mégapixels et de son objectif de 2 mégapixels) géré par IA, le Huawei Y9s offre des images parfaites. L’intelligence artificielle identifie jusqu’à 22 catégories de sujets et plus de 500 scènes différentes. En outre, la fonction EIS Anti-Shake Video Recording garantit des vidéos stables, sans tremblements et jamais floues. Le Huawei Y9s abrite aussi un puissant appareil photo pour selfies. Cet appareil photo AI Selfie de 16MP escamotable permet les meilleures prises de vue lumineuses à souhait grâce à l’IA Backlit Imaging. La fonction Adaptive IA Beauty, étudie, elle, la morphologie du visage et utilise l’IA pour mettre en valeur toutes vos caractéristiques. Le téléphone dispose de 128 Go d’espace de stockage disponible, qu’il est possible d’étendre jusqu’à 512 Go, en utilisant une carte microSD.