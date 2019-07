LG dévoile ses dernières technologies en électroménager à Séoul

LG, le géant sud-coréen de l’électroménager mais pas que (voir encadré) a présenté en exclusivité à la presse marocaine et des pays du Golf sa nouvelle gamme d’électroménager et de solutions d’air (climatisation et chauffage) lors d’un voyage de presse à Séoul en Corée du Sud. Les maîtres mots de la nouvelle gamme de LG sont la durabilité, l’économie d’énergie et l’efficacité. La marque, perçue comme haut de gamme dans son pays d’origine, a investi le Maroc avec des produits moyen et haut de gamme. Elle se place en première position sur le marché marocain de la climatisation (en valeur), 3ème dans le réfrigérateur (après Samsung et Siera) et oscille entre première et seconde place dans la machine à laver suivant le canal de distribution. «La stratégie de LG est de se concentrer sur les produits de qualité avec un focus sur le premium», déclare Hyun Chul Lee, chef de produit chez LG electronics Maroc. D’ailleurs, la marque a ouvert un nouveau showroom très design de 5 étages pour sa marque très premium «Signature» dans le centre du quartier chic et moderne de Gangnam à Séoul. Les prix varient de 40.000 dirhams pour un purificateur d’air à 70.000 pour un réfrigérateur et jusqu’à 105.000 pour un frigo à vins. Cette marque n’arrivera probablement pas de sitôt au Maroc. Par contre, d’autres innovations telles que le réfrigérateur slim french-door (4 portes), avec un design plus petit mais plus de profondeur dans l’espace (835 mm au lieu de 731), utilisant 32% d’énergie en moins par rapport à son prédécesseur, arrive bientôt. Le top management énumère avec fierté ses caractéristiques qui permettent d’empêcher 80% de la déshydratation des aliments et d’améliorer le silence de l’appareil de 25%. Il est doté d’une garantie de 10 ans. Le prix de lancement au Maroc est de 8000 dirhams.

Un réfrigérateur inspiré d’Instagram

Dans le même schéma, LG a également lancé un modèle innovant inspiré du réseau social instagram, InstaView Door-in-Door, équipé d’intelligence artificielle. Avec son système LG Smart ThinQTM, la marque facilite le contrôle à distance des consommateurs de leurs réfrigérateurs, faire le suivi en temps réel et établir le diagnostic en cas de problème. «Avec ces technologies avant-garde, les nouveaux modèles reflètent les attentes des consommateurs pour une meilleure efficacité et la conservation des aliments plu longtemps», déclare Dae-hyun, président de LG Electronics électroménager et Air solution. Dans la machine à laver, où LG est presque leader au Maroc, le focus est dans la préservation de la qualité des tissus et dans l’économie d’énergie. Le modèle QuadSteam (utilisant de la vapeur) a divisé par deux le temps de lavage passant de 84 minutes (chez la concurrence) à 39 minutes sans dégradation des tissus (18% en plus de protection des tissus). Ce qui permet d’économiser 39% d’énergie. La fonction de vapeur, elle, réduit les plis de 30%. Ce modèle disponible avec de l’intelligence artificielle sera lancé durant le 3ème trimestre de l’année au Maroc.

Des clims qui résistent à des températures de plus de 60°



Dans la climatisation, les concepteurs s’enorgueillissent de leurs appareils de technologie Dualcool (2 routeurs), soit un compresseur très puissant résistant aux grandes chaleurs des pays du Golfe et des villes intérieures marocaines. Cette technologie appelée «Dual Cool inverter» permet d’économiser 70% d’énergie et de refroidir 40% plus rapidement qu’un non-inverter typique. LG dual Cool résiste à des températures allant jusqu’à 65°. Enfin, dans le lave-vaisselle, un produit qui connaît de belles croissances de ventes au Maroc, LG a introduit le Quad Wash Steam. Sa nouveauté: quatre angles de nettoyage avec une vaporisation à l’eau. La vapeur qui arrive à partir du bas permet d’éliminer les bactéries et réduire les spots d’eau sur la vaisselle de 30% à condition de bien charger le lave-vaisselle.