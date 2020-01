« Inwi money » : 140 000 clients et 7 millions de dirhams de transactions en 4 mois !

La première et unique filiale de Mobile Money de l’opérateur télécom Inwi, affiche déjà de belles réalisations 4 mois après son lancement.

Après un démarrage réussi le 03 septembre 2019, »Inwi money » compte pas moins de 140 000 clients, durant le dernier trimestre de l’année écoulée, qui ont pu réaliser des transactions pour un montant total de 7 MDH, et ce, sur plus de 500 localités sur l’ensemble des régions du Maroc, indique l’opérateur télécom dans un communiqué.

« Tout au long de l’année 2020, notre principal challenge consistera à développer une offre mobile money viable et à forte valeur ajoutée qui pourra être adoptée par le maximum de nos clients pour pouvoir favoriser l’inclusion financière de l’ensemble de la population », explique Nicolas Lévi, CEO de « Inwi money ».

En 2020, l’opérateur ouvre la voie à de nouveaux services et un partenariat stratégique avec Marjane, notamment à travers la généralisation du paiement via « Inwi money » à fin janvier sur l’ensemble des magasins Marjane au Maroc.

Et si 2020 était en passe de devenir l’année par excellence du décollage du mobile money au Maroc ? C’est en tout cas ce que s’accordent à affirmer les experts ayant pris part au cycle de conférences « Digital Act by Inwi » sous le thème du « mobile money comme catalyseur de l’inclusion financière » organisé en marge du lancement par Inwi de son service de mobile money « Inwi money ».

Les travaux de ce cycle organisé en partenariat avec l’Agence du Développement Digital (ADD) et le Think Tank « Digital Act » ont, en effet, mis l’accent sur l’ensemble des atouts existants et favorables à l’éclosion d’un écosystème financier national inclusif basé sur le mobile money.

Payer ses achats via son mobile est, en effet, l’un des multiples avantages du mobile money.

Ce nouveau porte-monnaie électronique permet également d’apporter des réponses rapides et personnalisées, mais aussi une immédiateté des transactions avec des coûts très accessibles.

(Avec MAP)