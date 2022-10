Gitex Africa voit le jour au Royaume

Grande nouvelle pour le digital et l’innovation en Afrique ! Le Gitex Global, grand-messe de la High-Tech, qui se tient à Dubaï depuis plus de 40 ans, lance sa déclinaison africaine. Et c’est à Marrakech que sera organisée la première édition de ce nouvel événement entre le 31 mai et le 2 juin 2023.

5000 exposants venus de 170 pays, 800 start-up, 1000 conférenciers… le Gitex Global est incontestablement un des plus grands salons high-tech au monde qui se tient chaque année à Dubaï depuis plus de 40 ans. Pour cette édition 2022, qui se tient du 10 au 13 octobre au World Trade Center, un des moments forts a été l’annonce du lancement de sa déclinaison dédiée au continent africain à partir de l’année prochaine.

Devant une salle comble, la signature de la création du Gitex Africa Morocco a été officialisée ce mardi 11 octobre dans un des pavillons du salon. Un coup de maître rendu possible grâce aux efforts du Royaume, menés entre autres par l’Agence de développement du digital (ADD). Mohamed Drissi Melyani, directeur général de cet organisme gouvernemental (placé sous l’égide du ministère délégué de la Transition numérique) avec d’autres officiels marocains a ratifié cet accord de partenariat

« L’organisation de la version africaine de ce prestigieux salon s’inscrit en ligne avec les efforts du Royaume dans la promotion du digital et de l’investissement dans les domaine technologique », déclare le patron de l’ADD à cette occasion. De son côté, Trixie Lohmirmand, vice-présidente exécutive de Dubaï et femme-orchestre du salon se dit « ravie de la création de cette déclinaison africaine de l’événement et de ce partenariat durable avec le Royaume ». Et de souligner : « Comme Dubaï, le Maroc est un véritable hub régional et il était tout à fait logique et légitime de nouer ce partenariat avec l’ADD pour s’ouvrir davantage au continent africain ».

Dans cette édition 2022, la 42ème au compteur, le Maroc a marqué sa présence avec la participation d’une quinzaine de sociétés technologiques. Elles sont regroupées dans un stand de 96 m² réservé par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et de l’APEBI, la Fédération des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring.