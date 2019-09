Economie numérique : La 3W Academy Maroc promeut l’employabilité des développeurs

La technique réside en des “bootcamp” (formations intensives et accélérées), qui permettent de développer simultanément et de manière très efficace toutes les zones de compétence (technique, soft-skills, méthodologie et éthique de travail). «Avec cette méthode, nous avons vu se produire de vraies transformations personnelles» a précisé Zakaria Kaddourat, Campus manager de la 3W Academy Maroc dans un communiqué.

Cela représente l’avantage aux apprenants d’être employables, en 3 à 6 mois selon le débouché visé et les technologies qui lui sont associées.

Lancée en octobre 2018, la 3W Academy Maroc a démarré en septembre sa sixième promotion. Sur les 65 développeurs formés depuis son lancement, 62 sont en situation de travail.