Android 13 : nouveautés, smartphones compatibles, date de sortie, tout savoir sur la mise à jour

Le successeur d’Android 12 est enfin disponible. Android 13, nom de code Tiramisu, est la nouvelle mise à jour majeure du système d’exploitation de Google. Après plusieurs phases de previews et de bêtas, cette nouvelle version de notre OS préféré est sortie mi-août. Nouvelles fonctionnalités, changements de l’interface, sur quels smartphones sera disponible l’update… Nous avons déjà des informations sur le futur d’Android.

QUAND SORT ANDROID 13 ?

Alors que Google avait dévoilé qu’elle déploiera la version finale d’Android 13 dès le mois de septembre 2022, l’entreprise américaine a finalement déployé la version stable à la mi-août 2022 sur ses smartphones Pixel. En attendant une publication sur davantage d’appareils, d’autres smartphones sont éligibles aux versions bêta. Voici la liste complète :

ASUS ZenFone 8

OnePlus 10 Pro

Oppo Find N

Oppo Find X5 Pro

Realme GT 2 Pro

Sharp Aquos Sense6

Tecno Camon 19 Pro 5G

Vivo X80 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

ZTE Axon 40 Ultra

Après une nouvelle bêta au mois de mai, Google a finalement déployé la troisième version bêta d’Android 13 au mois de juin 2022 pour les téléphones Pixel pris en charge. La nouvelle version arrive juste à temps et en accord avec le calendrier de publication précédemment annoncé par la société. Cette version est importante, puisque grâce à elle, Android 13 atteint la stabilité de la plateforme. Cela signifie que les API des développeurs et les performances des applications sur cette prochaine version du système d’exploitation sont définitives. Google a déployé la dernière bêta d’Android 13 mi-juillet, quelques semaines seulement avant le lancement de la version finale. Google exhorte désormais les développeurs à finaliser les tests de compatibilité et à publier toutes les mises à jour nécessaires avant la sortie de l’OS, ce qui indique que celui-ci devrait arriver bientôt.

QUELS SMARTPHONES SONT COMPATIBLES AVEC ANDROID 13 ?

La liste exacte des mobiles qui recevront la mise à jour vers Android 13 devra attendre les différentes annonces des constructeurs. Bien sûr, Google a mis à niveau très rapidement ses smartphones Pixel compatibles (Pixel 4a et modèles supérieurs) avec la mise à jour. Tous les appareils participant à la bêta devraient également être vite amenés à basculer vers Android 13.

Cela change tous les ans, mais Samsung, Xiaomi, OnePlus, OPPO et d’autres constructeurs placent généralement un ou plusieurs de leurs derniers smartphones haut de gamme sur la liste. Le temps de réaction des marques peut différer pour plusieurs raisons (nombre de modèles à mettre à jour, complexité de la surcouche logicielle utilisée, moyens alloués au développement…) mais les fabricants de smartphones Android ont fait des progrès en la matière récemment.

Voici la liste des smartphones susceptibles de passer sous Android 13 :

GOOGLE

Tous les smartphones de la marque depuis le Google Pixel 4 jusqu’au Pixel 6a

SAMSUNG

L’ensemble des Galaxy S20

L’ensemble des Galaxy S21

L’ensemble des Galaxy S22

Les Galaxy Z Fold, Fold 2 et Fold 3

Le Galaxy Xcover 5

Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra

Les Galaxy A52 et A52 5G

Le Galaxy A72

Le Galaxy S10 Lite

Le Galaxy Note 10 Lite

Le Galaxy Z Fold 2 5G

Le Galaxy Z Flip LTE/5G

Le Galaxy A13

Le Galaxy A23

Le Galaxy A33 5G

Le Galaxy A53 5G

Le Galaxy A73 5G

Le Galaxy A71 LTE/5G

Le Galaxy A51 LTE/5G

Le Galaxy A Quantum

Le Galaxy Quantum 2

Le Galaxy A42 5G

Le Galaxy A03s

Le Galaxy A12 / A12 Nacho

Le Galaxy A32

Le Galaxy A22

Le Galaxy A03

Le Galaxy M42 5G

Le Galaxy M12

Le Galaxy M62

Le Galaxy M01

Le Galaxy M22

Le Galaxy M31

Le Galaxy M32

Le Galaxy M32 5G

Le Galaxy M52 5G

Le Galaxy M33

Le Galaxy M23

Le Galaxy F42 5G

Le Galaxy F62

Le Galaxy F12

Le Galaxy F22

Le Galaxy F23

XIAOMI

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra / Mi 11 Lite 4G / Mi 11 Lite 5G / Mi 11 Lite NE 5G / Mi 11i / Mi 11X Pro

Xiaomi 11T / 11T Pro

Xiaomi 12/12 Pro/12X/12X Pro/12 Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi CIVI

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX 5 / MIX 5 PRO

Redmi 10

Redmi Note 10 / Note 10S / Note 10 Pro / Note 10 5G

Redmi Note 11 / Note 11S / Note 11 Pro 4G / Note 11 Pro 5G / Note 11 Pro+ 5G

Redmi 10/ Prime/ 2022/ Prime 2022

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite

Redmi K40/Gaming/K40 Pro/K40 Pro Plus

POCO F3

POCO X3 Pro

POCO F4 GT

POCO M3 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO GT

POCO X3 GT

POCO C4

OPPO

Le Oppo Find X2 Pro

L’ensemble des Oppo Find X3

L’ensemble des Oppo Find X5

Le OPPO Reno 5 Pro 5G

Les Oppo Reno 6, 6 Pro et 6 Z

Le Oppo Reno 7 et 7 Pro 5G

Le Oppo Find N

Les OPPO F19 Pro, F19s et F19 Pro Plus 5G

Le OPPO F21 Pro Plus 5G

Le OPPO A55 4G

Le OPPO A53s 5G

Le OPPO A96 5G

Le OPPO A74 5G

Le OPPO A76

Le OPPO K9s 5G

VIVO

Les IQOO 8 et 8 Pro

Les IQOO 9 et 9 Pro

Le Vivo X60 Pro

L’ensemble des Vivo X70

Le Vivo X80 Pro

Le Vivo X Note

Le Vivo X Fold

REALME

L’ensemble des Realme 8

L’ensemble des Realme 9

Les Realme GT Master, Neo et Neo Flash, Neo 2 et 2T

Les Realme GT 2

Les Realme X7 Max et X7 Max Pro Extreme

Les Realme Narzo 30 5G, 30 Pro et 30A

Le Realme V13

Le Realme V11

Les Realme Q3, Q3 Pro et Q3i

ONEPLUS

L’ensemble des OnePlus 8

L’ensemble des OnePlus 9 y compris le OnePlus 9R

Le OnePlus 10 Pro

Le OnePlus Nord 2 et 2T

Le OnePlus Nord CE et CE 2

Le OnePlus Nord N200 5G

Le OnePlus 10R

Le OnePlus Ace

MOTOROLA/LENOVO

L’ensemble des Motorola Edge 20

Le Motorola Edge 30 Pro

Le Lenovo P12 Pro

NOKIA

Nokia G10

Nokia G11

Nokia G20

Nokia G21

Nokia G50

Nokia G300

Nokia X10 / X100

Nokia X20

Nokia XR20

SONY

Le Sony Xperia 1 III

Le Sony Xperia 5 III

Le Sony Xperia 10 III

Le Sony Xperia Pro et Pro-I

ASUS

Les Asus Zenfone 8 et 8 Flip

Les ROG Phone 5 et 5S

SHARP

Le AQUOS sense6

TECNO

Le Tecno Camon 19 Pro 5G

À noter que des ROM ont déjà commencé à apparaître sur les forums de développeurs, dont certains sont compatibles avec des smartphones anciens, tels que le Galaxy S3 et le Galaxy Note II.

Une notification vous préviendra quand la mise à jour sera disponible au téléchargement et à l’installation, il vous suffira de suivre les instructions à l’écran pour que votre smartphone passe à Android 13. Pour installer la version beta, il est par contre nécessaire de rejoindre le programme beta avec votre téléphone éligible :

Rendez-vous sur la page dédiée au programme beta sur le site de Google

Activez le smartphone sur lequel vous souhaitez installer la beta (dans le bas de la page)

Acceptez les conditions d’utilisation de Google

Allez dans les Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Rendez-vous dans Système

Cliquez sur Préférences avancées

Choisissez Mise à jour du système

La mise à jour Android 13 devrait être proposée automatiquement. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur Rechercher les mises à jour disponibles . Si rien n’apparaît, on vous conseille de redémarrer votre smartphone.

. Si rien n’apparaît, on vous conseille de redémarrer votre smartphone. Une fois que c’est fait, votre smartphone va redémarrer.

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS D’ANDROID 13 ?

Comme chaque nouvelle version de l’OS, Android 13 va apporter des améliorations d’interface, des fonctionnalités inédites, des optimisations de performances et un renforcement de la sécurité. Découvrez ci-dessous une partie des nouveautés attendues. Soyez prévenus : Google peut décider d’ajouter des fonctions ou d’en retirer au gré des Developer Previews et des bêtas.

PARTAGER UN MÉDIA SUR UN APPAREIL TIERS À PROXIMITÉ

Android 13 devrait apporter bien moins de changements d’interface que ne l’a fait Android 12, qui s’était montré généreux en la matière. Mais un nouvel élément d’UI devrait tout de même être intégré, permettant de transférer une musique sur une enceinte en s’en approchant par exemple. Cette fonction doit servir à grandement simplifier le transfert de contenus multimédia d’un appareil à un autre. Il suffirait de s’approcher d’une enceinte connectée avec son smartphone et de tapoter sur une option apparaissant à l’écran pour que la musique que l’on est en train d’écouter sur haut-parleur ou avec ses écouteurs ne soit jouée sur l’enceinte.

Il serait aussi possible de transférer un contenu vers d’autres objets connectés, comme un smartphone, une tablette, voire pourquoi pas une Smart TV ou une box Android. Pour l’instant, Google semble se concentrer sur l’audio, mais on peut imaginer une fonction similaire pour des contenus vidéo. Il est par contre fort possible que cette technologie ne soit compatible qu’avec les appareils qui disposent d’une puce ultra wide-band (UWB), encore très rares dans l’écosystème Android. Android 13 devrait d’ailleurs faciliter la compatibilité avec l’UWB et participer à la démocratisation de cette norme.

Cette option est appelée Media TTT (tap to transfer) pour le moment, mais il est probable que Google opte pour un nom plus marketing quand la fonction sera disponible pour ce qui s’apparente à un successeur d’Android Beam et de Nearby Share. Ci-dessous, vous pouvez trouver des captures d’écran obtenues par Android Police, qui explique qu’il s’agit d’une maquette utilisée par les ingénieurs de Google pour le développement de cette nouvelle option.

CHANGER DE COMPTE UTILISATEUR

Android donne déjà la possibilité de renseigner plusieurs profils ou comptes utilisateur sur un unique appareil. C’est notamment très pratique sur une tablette qui est amenée à être utilisée par beaucoup de personnes, mais aussi dans le cas d’un prêt. Chaque utilisateur peut ainsi profiter de ses propres écrans d’accueil personnalisés, de ses comptes, de ses applications, de ses paramètres… Mais il y a un hic : cette option est enfouie dans les paramètres d’Android, et il naviguer dans bon nombre de menus et sous-menus pour y accéder, ce qui est loin d’être pratique.

Google s’en est rendu compte et travaille sur un commutateur de profils utilisateur directement intégré sur l’écran de verrouillage, permettant ainsi de basculer de l’un à l’autre beaucoup plus rapidement. C’est ce que fait depuis bien longtemps Microsoft avec Windows, mais il est vrai qu’une telle fonction est plus indispensable sur un ordinateur. Et comme la firme de Mountain View ne s’est jamais véritablement attelée à améliorer l’expérience Android sur tablette jusqu’à il y a peu, elle a dû estimer que cette option était gadget sur un mobile.

Trois types de profils pourront être créés : propriétaire, restreint et utilisateur normal. À l’origine de l’information, Android Police ne sait pas si cette fonction d’Android 13 sera exclusive aux tablettes ou si elle sera aussi portée sur smartphone. Autre nouveauté qui pourrait apparaître avec la mise à jour selon des commits repérés sur Android Open Source Project (AOSP), la possibilité de mettre en place des options de paiement sans contact via NFC pour les profils enregistrés sur l’appareil qui ne soit pas le compte principal.

DÉSACTIVER L’INVOCATION GOOGLE ASSISTANT VIA LE BOUTON HOME

Google a beaucoup misé sur la navigation par gestes lors des dernières moutures d’Android, oubliant de se consacrer aux encore nombreux utilisateurs qui ont conservé la bonne vieille navigation par boutons, que ce soit par habitude pour ou pour une raison d’accessibilité. Avec la mise à jour vers Android 13, devrait apparaître une option permettant de désactiver l’invocation de Google Assistant lors d’une pression prolongée sur le bouton d’accueil. Les utilisateurs qui activaient l’assistant vocal par accident vont donc enfin pouvoir s’en défaire. La fonction est proposée aussi bien sur la navigation à trois boutons qu’à deux boutons.

PALINGUAL

Avec Android 13, Google veut donner la possibilité aux utilisateurs de choisir une langue par défaut pour chaque application installée. Une bonne nouvelle pour ceux qui parlent plusieurs langues et qui n’utilisent pas forcément toujours la même selon les situations ou le type d’applications utilisées. L’option sera disponible via les paramètres de langue du système ou à partir du menu contextuel “Infos sur l’application” que l’on obtient en restant appuyé sur une app.

LE BLUETOOTH LE AUDIO SUPPORTÉ À 100%

Android 12 a ouvert la porte à l’API Bluetooth LE Audio, mais il reste encore du chemin à parcourir pour que ce protocole soit complètement pris en charge par le système d’exploitation. Mais le processus serait en bonne voie, selon l’expert Mishaal Rahman, qui a fait quelques trouvailles en farfouillant la documentation d’AOSP. Un commit nous apprend que Google a ajouté le codec LC3 (LE Audio) aux paramètres système, et que celui a été défini comme option prioritaire. Les smartphones compatibles avec cette norme tenteront donc en priorité d’établir une connexion LE Audio avec les périphériques audio qui le prennent en charge.

Le Bluetooth LE Audio sur Android 13 a finalement été ajouté lors de la Developer Preview 2. Il apporte une meilleure qualité sonore, même lorsque la bande passante est réduite. Sa consommation énergétique est moindre et le codec peut diffuser de l’audio sur plusieurs flux en simultané, pour lire un contenu son sur plusieurs accessoires audio à la fois.

LES NOTIFICATIONS DES APPLIS DÉSACTIVÉES PAR DÉFAUT

Selon XDA Developers, Google teste une fonction selon laquelle l’utilisateur devra autoriser une application à lui envoyer des notifications. Par défaut, chaque app installée ne pourrait donc pas produire de notifications, une manière de lutter contre les communications indésirables. On autoriserait alors l’appli à envoyer des notifications comme on le fait aujourd’hui pour qu’elle puisse accéder aux contacts, au microphone ou à l’appareil photo. La source fait tout de même savoir que le groupe américain pourrait manquer de temps pour intégrer cette option sur Android 13, et que l’on devrait peut-être attendre une future version de l’OS pour en bénéficier.

PERSONNALISER L’HORLOGE DE L’ÉCRAN DE VERROUILLAGE

Si certains constructeurs proposent déjà des options de personnalisation de l’horloge de l’écran de verrouillage sur leur surcouche logicielle, les possibilités sont très limitées sur Android Stock. Actuellement, l’affichage de l’heure est central et celui-ci est déplacé dans le coin supérieur gauche quand des notifications apparaissent. Désormais, l’utilisateur pourra choisir entre deux modes (oui, seulement) : l’horloge en gros sur deux lignes au centre de l’écran, ou en plus petit en haut à gauche avec les heures et les minutes sur le même axe Y. On pourrait même voir cette nouvelle option débarquer avant Android 13, sur Android 12L, une version du système d’exploitation mieux pensée pour les tablettes et les smartphones pliants.

TARE : POUR AMÉLIORER L’AUTONOMIE DES BATTERIES

The Android Resource Economy (TARE) doit réduire la consommation énergétique des applications, et donc contribuer à augmenter l’autonomie des smartphones. Cette fonctionnalité aurait recours à un système de crédits de ressources Android, explique XDA Developers. Ce nombre de crédits alloués pour chaque app diminuerait au fur et à mesure que la capacité de la batterie diminue. Les applications devront alors s’adapter en réduisant l’activité ou en fermant les processus les moins utiles. Une nouveauté d’Android 13 qui pourrait bien améliorer le quotidien de ceux qui sont toujours en manque de batterie. Reste à savoir si le système peut forcer les applis qui ne sont pas développées pour à fonctionner au ralenti. A priori, ce sont les processus démarrés via les fonctions JobScheduler et AlarmManager qui sont visés.

DÉSACTIVER LA FONCTION PHANTOMPROCESSKILLER

Nous restons dans la thématique de l’optimisation de la batterie avec PhantomProcessKiller, une fonction d’Android 12 qui permet de limiter le nombre de sous-processus de chaque app à 32 et de fermer les processus fantômes trop gourmands en énergie qui tournent en arrière-plan. Problème, si l’intention est bonne, la fonctionnalité est accusée par certains développeurs de trop restreindre le fonctionnement de certaines applications. En guise de parade, Google devrait permettre la désactivation de PhantomProcessKiller avec Android 13, dans les options développeur, avec la prochaine mise à jour. C’est en tout ce qu’a repéré Mishaal Rahman au sein de l’Android Open Source Project.

UN LECTEUR DE QR CODES PLUS ACCESSIBLE

Le QR Code s’est imposé comme un incontournable de nos vies au quotidien au cours des dernières années, la situation sanitaire liée au COVID-19 ayant fini de faire exploser son utilisation : pour partager un accès Wi-Fi, pour accéder au menu d’un restaurant, pour obtenir des informations sur un produit… le QR Code est largement plébiscité. Sauf que ce n’est pas toujours très pratique d’en scanner un rapidement. Il faut déverrouiller son smartphone, parfois ouvrir l’appareil photo et chercher l’option de scan si l’on n’a pas de raccourci direct sur son écran d’accueil. Android Police nous apprend qu’une option sera proposée sur Android 13 pour donner accès au scanner de codes QR directement depuis l’écran de verrouillage, pour un gain de temps loin d’être négligeable tant il est devenu courant de devoir lire un QR Code. Un raccourci vers le lecteur pourra aussi être ajouté dans l’interface des réglages rapides de l’OS.

DE NOUVELLES OPTIONS POUR LE THÈME MONET DE MATERIAL YOU

L’une des principales attractions d’Android 12 fut Material You, un tout nouveau design dont la vedette est le thème Monet, qui permet de modifier de manière dynamique les couleurs de l’interface (jusqu’aux menus système et les icônes des applications) en fonction du fond d’écran choisi pour son smartphone. Android 13 va aller encore plus loin dans la personnalisation en améliorant Monet, qui aurait droit à trois nouveaux “filtres” pour accompagner le “Tonal spot” déjà existant.

LE DESIGN DU CONTRÔLE DE VOLUME

Il faut reconnaître que le contrôle du volume sonore des haut-parleurs du smartphone ou de la tablette et des périphériques audio qui y sont connectés en filaire ou en Bluetooth n’a pas toujours été très pratique sur Android. Après de multiples redesign de l’interface de cette fonction, Android 13 va apporter sa pierre à l’édifice et améliorer l’esthétique et la commodité du mélangeur de volume. Android Police précise que les équipes de Google sont encore en train de travailler activement sur cet élément d’UI, et que le résultat final pourrait être différent de ce que l’on peut voir dans les captures d’écran qui ont fuité et que nous vous proposons ci-dessous.

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ

En plus de divers patchs correctifs apportant des fix de failles de sécurité et autres vulnérabilités, Android 13 pourrait (là encore d’après une contribution sur AOSP) adopter le support du protocole de chiffrement des données DNS over HTTPS (DoH), qui viendrait en complément du DNS over TLS (DoT) actuellement utilisé. Dans les deux cas, il s’agit notamment de protéger les utilisateurs contres des attaques de type “man-in-the-middle”.

UNE BARRE DES TÂCHES REPENSÉE

Pour la première fois, Android 13 va permettre l’affichage de 6 applications dans la barre des tâches. Lorsque l’une d’entre elles est supprimée, l’OS va même jusqu’à en suggérer une autre en se basant sur l’historique d’utilisation du smartphone. Toutefois, cette nouveauté amène un petit problème. Contrairement aux anciennes versions, Android 13 n’étend pas la barre des tâches lorsque celle-ci affiche moins d’applications, afin qu’elle reste centrée de manière harmonieuse. Au lieu de cela, le système d’exploitation laisse un espace vacant, comme vous pouvez le constater sur la capture d’écran ci-dessous.

UN NOUVEAU MENU DÉROULANT PLUS PRATIQUE

Le menu déroulant, c’est cette interface qui apparaît lorsque vous glisser votre doigt vers le bas, a eu droit à une petite refonte avec la Developer Preview 2. Sur Android 13, les boutons d’allumage et de paramètres sont désormais placés tout en bas à droite. Cela permet d’y accéder facilement avec le pouce. On remarque également un nouveau bouton qui permet d’accéder au profil de l’utilisateur (accessible seulement via les paramètres aujourd’hui). Enfin, on peut également noter l’arrivée d’une nouvelle icone intéressante. Celle-ci permet de voir combien d’applications tournent en arrière-plan.

VOTRE SMARTPHONE VOUS AVERTIRA SI UNE APPLICATION DRAINE LA BATTERIE

Sur Android 13, votre téléphone sera en mesure de vous alerter si une application draine l’autonomie de la batterie depuis plus d’un jour. La mesure concerne uniquement les applications qui sont ouvertes en arrière-plan. Si l’application continue de drainer l’autonomie de la batterie alors qu’elle n’est plus activement utilisée, une notification va vous en avertir. Sans surprise, Android 13 exemptera certaines applications, comme les applications système, les apps de VPN ou encore les apps que l’utilisateur aura décidé de mettre sur liste blanche.

ANDROID 13 ACCÉLÈRE LE LANCEMENT DES JEUX GOURMANDS

Google a intégré à Android 12 plusieurs fonctions dédiées aux joueurs. Celles-ci permettent notamment d’adapter les performances et le comportent du smartphone. Grâce à ces outils, les marques de smartphones ont pu développer des volets accessibles depuis un jeu pour supprimer les notifications et améliorer les performances. Avec Android 13, Google va plus loin en donnant directement au jeu la possibilité d’accéder à un mode où les performances sont ponctuellement accrues. Le but est d’accélérer la phase de démarrage des jeux les plus gourmands, comme Genshin Impact, en bénéficiant d’un surplus de puissance du processeur.

UN PRESSE-PAPIERS REVU

Lorsque vous réalisez une copie d’un élément sur votre téléphone, Google va brièvement afficher une illustration de la copie en bas à gauche de l’écran. En cliquant sur cette image semblable à une capture d’écran, vous pourrez modifier l’élément copié avant de le partager ou de l’enregistrer.

UN SEUL MENU POUR LA SÉCURITÉ ET LES AUTORISATIONS

Après le tableau de bord pour les permissions d’Android 12, Android 13 va regrouper les onglets sécurité et autorisations des paramètres dans un seul et même menu. Une nouveauté plus pratique pour les utilisateurs qui pourront alors gérer tous les réglages liés à la confidentialité depuis une seule fenêtre.

UNE INSTALLATION DES APK PLUS COMPLIQUÉE QUE PRÉVU

Android 13 compte introduire de nouvelles restrictions pour les applications téléchargées en dehors du Google Play Store. Plus précisément, les utilisateurs ne pourront pas accorder l’accès aux services d’accessibilité dès l’installation. Pour autoriser l’accès, il faudra se rendre sur l’écran d’information de l’application en appuyant sur “Autoriser les paramètres restreints” dans le coin supérieur droit.

A lire également : Android 13 – installer une application en dehors du Play Store va devenir plus compliqué

L’AUDIO SPATIAL DÉBARQUE SUR ANDROID

Il aura fallu attendre deux ans de plus par rapport aux utilisateurs à Apple pour que l’audio spatial soit disponible sur les smartphones Android. Pour l’heure, on ne connaît pas encore les spécifications techniques, qui devraient donc arriver d’ici les prochains bêtes d’Android 13.

UNE NOUVELLE BARRE DE PROGRESSION

Parmi les grands changements repérés dans l’interface, on trouve un nouveau lecteur multimédia avec une barre de progression partiellement ondulée. Seule la partie que le smartphone n’a pas encore diffusée est toujours plate afin d’aider l’usage à s’y retrouver.