Agadir hub des développeurs marocains

La transformation digitale des entreprises est incontournable pour répondre aux besoins futurs. Et aucun écosystème ne peut en faire l’économie pour mieux vendre et répondre aux besoins des clients. Plus consommateur jusqu’à présent de solutions technologiques que contributeur à l’évolution du digital, le Souss Massa tente de prendre le train en marche de la révolution technologique dans l’univers de l’entreprise.

En accueillant pour la première fois le Devoxx Morocco, qui en est à sa huitième édition, rendez-vous annuel des développeurs mondiaux, entrepreneurs et décideurs reconnus de l’univers IT, Agadir et sa région veulent se positionner en hub du digital et acteur de son développement. La rencontre qui se clôture ce 14 novembre a accueilli depuis mardi dernier plus de 2 000 participants, 200 entreprises et start-up innovantes avec au menu notamment le rôle des développeurs et les enjeux de la révolution numérique.

Bien plus qu’une conférence cette grand-messe se veut aussi inspirante pour les xtalents de la localité, souligne Badr El Houari, co-fondateur de Devoxx Morocco, événement organisé via son cabinet de conseil et d’expertise IT, XHub. Si cette conférence est un coup de pouce dans le développement du digital dans la région, la valorisation des cerveaux et leur accompagnement sont indispensables pour les maintenir dans le Souss Massa. C’est justement le moment que la région a choisi pour sélectionner les premières start-up de la cité d’innovation. Pour rappel, ce chantier réalisé par l’université Ibn Zohr en partenariat avec le Conseil régional du Souss Massa et le Ministère du Commerce et de l’Industrie est aujourd’hui achevé. Onze start-up ont été retenues par les maitres du projet pour s’installer durant 18 mois sur les lieux et une vingtaine d’autres sont en cours de validation. Le temps de leur séjour, elles bénéficieront d’un accompagnement à plusieurs niveaux pour développer leur business. Le Conseil régional Souss Massa apportera pour sa part notamment une subvention de 50% du loyer à la charge des start-up le temps de leur activité sur les lieux. Pour contribuer au succès de ces TPE en éclosion, le tissu économique de la région devra aussi faire l’effort de leur donner leur chance à travers des commandes certaines. C’est gagnant-gagnant pour tous !